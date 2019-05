20 Jahre ist es her, da hieß es am Ufer des Hochrheins „Land unter!“ In den Pfingst-Tagen Ende Mai 1999 kam es zum Ausnahmezustand, als der Pegel des Rheins in Rheinfelden auf sage und schreibe 6,80 Meter kletterte. Zwischenzeitlich war sogar eine Notsprengung der alten Rheinbrücke zwischen dem badischen und Schweizer Rheinfelden angedacht.

Auch in anderen Hochrhein-Gemeinden wie Bad Säckingen und Waldshut waren die Mitglieder der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks im Dauereinsatz. Die Waldshuter Schmittenau stand unter Wasser, ein Dammbruch im schweizerischen Full konnte gerade noch verhindert werden.

