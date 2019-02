Vor 25 Jahren

Wutöschingen – „Von Punkt sieben bis 9 Uhr ruhte gestern Morgen in den Wutöschinger Alu-Werken (AWW) die Arbeit nahezu vollständig“, so der Alb-Bote am 2. Februar 1994. „Etwa 230 von 260 Mitarbeitern der Frühschicht folgten einem Aufruf der IG Metall zu einem zweistündigen Warnstreik. Die Gewerkschaft zeigte sich überrascht von der Streikbereitschaft. ,So eine hohe Beteiligung haben wir in den Alu-Werken noch nie erreicht’, kommentierte Betriebsratsvorsitzender Joachim Morath. Spontan hätten die Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt und sich versammelt, ,an den Maschinen lief nichts mehr’, so Morath. Die IG-Metaller wehren sich vor allem gegen Forderungen der Arbeitgeber nach Streichung des Urlaubsgeldes sowie Urlaubstagen. Der Tarifvorschlag der Arbeitgeber würde zu jährlichen Mindereinnahmen von 5000 bis 8000 Mark führen, lautete eine entsprechende Erklärung der IG-Metall-Verwaltungsstelle Lörrach.“

Bonndorf – „Bei einem Großbrand sind gestern Nachmittag im Bonndorfer Ortsteil Brunnandern zwei Wohnhäuser mit landwirtschaftlichem Anbau völlig zerstört worden“, so der Alb-Bote am 2. Februar 1994. „Die Brandursache war nach Auskunft der Polizei schnell gefunden. Zwei in einem der Häuser wohnende Kinder von drei und fünf Jahren hatten in der Scheune mit einem Feuerzeug Stroh angezündet und das Feuer ausgelöst. Eine Familie mit drei Erwachsenen und vier Kindern wurde obdachlos. Einige Tiere konnten von den Feuerwehrleuten aus den brennenden Stallungen geborgen werden, jedoch wurden etwa 30 Mutterschafe mit Lämmern, ein Hund, drei Schweine sowie eine größere Anzahl von Hühnern und Hasen getötet. Nach zwei Stunden hatten die 80 Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf 500 000 Mark geschätzt.“

Vor 50 Jahren

Waldshut – Obwohl noch nicht alle Handwerker ihre Arbeit beendet hatten, wurde am 2. Februar 1969 das neue Alten- und Pflegeheim der evangelischen Kirchengemeinde Waldshut, das „Matthias-Claudius-Haus“, mit einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt. Das vom Waldshuter Architekt Otto Thoß geplante, etwa 3,5 Millionen D-Mark teure Heim umfasste zu Beginn 104 Betten. Das Gebäude, das jetzt 50 Jahre alt wäre, gibt es nicht mehr. Es wurde abgerissen und machte dem Ende 2017 fertiggestellten, 14 Millionen Euro teuren 100-Betten-Neubau Platz.

Vor 75 Jahren

Kreis Waldshut – „Groß war der Andrang zum Gastspiel der Württembergischen Musikbühne, die zum Wochenanfang die Operette ,Der Vogelhändler’ aufführte“, so der Alb-Bote am 8. Februar 1944. „Zwei überfüllte Vorstellungen am Sonntag in Wutöschingen und eine am Montag im Waldshuter Rebstocksaal bewiesen das große Interesse an der Gattung Operette. Man darf es gestehen: Die Mühe und der Aufwand des Kartenkampfes bis zum – in Waldshut mit fühlbaren Schwierigkeiten erreichten – aufnahmebereiten Dasitzen wurden belohnt. Es war ein reizendes Spiel, das die wohl allgemein bekannte Handlung vor uns entstehen ließ.“

Vor 100 Jahren

Tiengen – „In einer Bürgerversammlung wurde die Bürgermeisterfrage eingehend behandelt“, berichtete der Alb-Bote am 8. Februar 1919. „Es kam zum Ausdruck, dass nur ein Berufsbürgermeister in Betracht kommen kann. Um den Gemeinderat bei der Auswahl der nach Ausschreibung eingehenden Bewerbungen unterstützen zu können, wurde beschlossen, dass jede der drei politischen Parteien je zwei Vertreter ernennen sollte, die zu einer Kommission alsbald zusammentreten. Mit den Vorarbeiten (Ausschreibung usw.) ist sofort zu beginnen, damit nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes die Wahl vorgenommen werden kann.“