Corona verändert die Welt. Die meisten Menschen bleiben zu Hause. Und vielleicht sinkt damit auch die Häufigkeit von Delikten. Eine Vermutung, die sich bis jetzt nicht bestätigt.

Statistisch verlässliche Daten, ob ein Rückgang der Delikte in den Landkreisen Lörrach und Waldshut vorliegt, gebe es noch nicht. Das sagt Polizeisprecher Mathias Albicker: „Nach wie vor nehmen wir jeden Tag Verkehrsunfälle auf, gehen Ladendiebstählen nach, haben Einbrüche, Betrugsstraftaten und sind in längere Ermittlungsverfahren eingebunden.“ Doch Albicker spricht auch von ganz neuen Delikten, in denen Betrüger die Angst der Bürger vor Corona ausnutzen.

Mathias Albicker, Polizeisprecher Landkreis Waldshut

Phänomen 1: Der Corona-Enkeltrick

„Leider machen sich skrupellose Betrüger die Sorgen der Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus schamlos zunutze“, so Mathias Albicker. Telefonbetrüger hätten es insbesondere auf ältere Menschen abgesehen. Eine erfolgreiche Methode sei beispielsweise der Enkeltrick, wobei, wie das Zeitgeschehen zeige, die Fantasie der Täter keine Grenzen zu kennen scheint, so der Polizeipresssprecher. Die Masche „Enkeltrick“ mache sich das Vertrauen etwa aufgrund der vermeintlichen Verwandtschaft zunutze, gepaart mit der Verängstigung der älteren Opfer, im Regelfall durch Vorgabe einer Notlage. „Wir hatten in diesem Bereich in den vergangenen Jahren bereits deutlich steigende Fallzahlen zu verzeichnen“, informiert Albicker.

Service Achtung, Corona-Trick! Wie Betrüger die Pandemie am Telefon, über Facebook oder per Mail ausnutzen wollen Das könnte Sie auch interessieren

Doch mit der Corona-Pandemie nimmt der Trick völlig neue Formen an: „Neuerdings umfasst dieses Phänomen beispielsweise auch die Infektion mit dem Corona-Virus, die angeblich eine sehr teure, selbst zu zahlende Behandlung erforderlich macht“, erklärt Albicker. Die meist älteren Opfer, die selbst als Risikogruppe gelten, werden dabei um die Hilfe eines vermeintlichen Enkels gebent, der ebenfalls in einer krankheitsbedingten Notsituation ist.

Phänomen 2: Fake-Shops

Ein weiteres Phänomen, das die Polizei am Hochhrein beobachte, seien sogenannte „Fake-Shops“. Hierbei würden dubiose Betreiber auf Internetplattformen Artikel wie Atemschutzmasken oder Desinfektionsmittel anbieten, die auf dem freien Markt nicht mehr oder nur noch schwer erhältlich sind.

Waldshut-Tiengen Kommissar warnt Senioren vor Maschen der Trickbetrüger Das könnte Sie auch interessieren

„Die bestellte Ware kommt dann nie beim Kunden an, das Geld ist weg“, erklärt Albicker diese Betrugsmasche. Und auch andere Shop-Betreiber oder private Anbieter würden zwar die Ware verschicken, dies aber zu horrenden Preisen. Die Bürger seien dazu aufgerufen, lediglich seriöse Bezahldienste zu nutzen oder auf die Zahlmethode „Kauf auf Rechnung“ zurückzugreifen, so Albicker.

Betrugsmaschen in der Schweiz Wer darüber informiert Auch in der Schweiz nutzen Betrüger die Corona-Krise aus, wovor die Kantonspolizei unter anderem im Kanton Schaffhausen und im Kanton Aargau warnt. In den vergangen Tagen sind in mehreren Schweizer Kantonen und im nahen Ausland mehrere Betrugsformen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus und der damit verbundenen Verunsicherung registriert worden. Flasche Polizisten In Schutzausrüstungen versuchen sich angebliche BAG-Mitarbeitende und/oder falsche Polizisten Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen. Die Polizei Schaffhausen rät: „Bleiben Sie bitte misstrauisch und lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung. Gesundheitsbehörden und Polizei kommen in Zusammenhang mit dem aktuellen Corona-Virus nicht ohne Vorankündigung.“ Falsche Verwandte Anruf einer/eines vermeintlichen Verwandten, dass diese Person am Corona-Virus erkrankt sei und nun dringend Bargeld für die teure Behandlung benötige. Eine Kontaktperson hole das Geld ab, da man ja selbst durch das Virus gefährdet sei. Hacker Mitarbeiter von Computerfirmen rufen – meist in englischer Sprache – an und schildern Probleme mit dem Computersystem und geben Lösungen zur Wartung per Software, die installiert werden muss. So gelangen die Täter an Ihre Daten. Auch werden sogenannte Phishing-Mails mit gleicher Zielrichtung versendet. Neue Ankündigungen der WHO (Weltgesundheitsorganisation) und/oder des BAG‘s (Bundesamt für Gesundheit) sind der Inhalt. Hier gilt wie sonst auch: Keine E-Mails von unbekannten Absendern und vor allem keine Anhänge öffnen. Falsche Einkaufshilfen Angebote, einen Einkaufszettel und das Geld vor die Tür zu legen, sollten Sie nicht annehmen. Lassen Sie sich nur von Bekannten oder anerkannten und legitimierten Hilfseinrichtungen versorgen.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis haben Jugendliche mit auffälligem Husten und „Corona“-Gegröle vor allem betagte Bürger geschockt. Solche Vorfälle hat es laut Mathias Albicker in den Landkreisen Waldshut und Lörrach nicht gegeben. Einzig in Freiburg sei ein Polizist von einem jungen Mann absichtlich angehustet worden, so Albicker.

Meinung Corona-Krise: Hustende Jugendliche versetzen Senioren in Angst und Schrecken von Roland Burger Das könnte Sie auch interessieren

Wie hat sich die Arbeit der Polizei am Hochrhein verändert?

Durch das Verbot von Veranstaltungen und Versammlungen sei die Einsatzbelastung der Polizei laut Albicker zwar in diesem Bereich zurückgegangen. Hinzugekommen seien aber neue Aufgaben für die Polizei im Rahmen der Corona-Verordnung. „Auch unterstützen wir die Bundespolizei bei der Überwachung der Grenze“, erklärt Albicker. „Soweit möglich, versuchen wir derzeit personelle Ressourcen effizient einzusetzen und – wo möglich – Potenziale für die kommenden Zeiten zu schonen, in denen wir sie womöglich noch dringender brauchen“, so der Polizeipressesprecher. Albicker fügt hinzu: „Unterm Strich lässt sich aber sagen, dass wir jedenfalls keine Entlastung unserer Einsatzkräfte feststellen.“

Wie können Bürger mit der Polizei Kontakt aufnehmen?

Zur Risikominimierung sei es erforderlich gewesen, den Besucherverkehr in allen Polizeidienststellen zu beschränken. Alle Bürger sollten den Besuch einer Polizeidienststelle vorher telefonisch ankündigen und abstimmen. Den Dienststellenfinder der Polizei Baden-Württemberg gibt es hier. In Fällen einer Anzeigenerstattung gibt es die Möglichkeit die Internetwache der Polizei Baden-Württemberg zu nutzen.