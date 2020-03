Das Telefon klingelt: „Hallo, hier spricht ein Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts. Sie haben Geld bei sich, das mit dem Coronavirus verseucht ist. Einer unserer Mitarbeiter kommt vorbei, um es abzuholen, in Ordnung?“

So oder so ähnlich versuchen Betrüger in Zeiten der Corona-Krise Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Klar, vom Enkeltrick oder den falschen Polizisten hat man gehört. Aber diese noch skrupellosere Masche ist neu.

Einer der ersten Fälle dieser Art hat sich vor wenigen Tagen in Konstanz abgespielt. Zum Glück durchschaute die betroffene Person am anderen Ende der Leitung noch früh genug den Spuk und informierte die Polizei. Die Ermittlungen laufen.

Polizei will Menschen sensibilisieren

Doch die Polizei fürchtet, dass es bei Einzelfällen nicht bleiben wird. „Es wird wahrscheinlich auch bei uns immer mehr Menschen geben, die versuchen, die Corona-Krise für sich auszunutzen. Sie spielen mit der Angst der Menschen. Deshalb möchten wir davor präventiv warnen“, erklärt Polizeisprecherin Tatjana Deggelmann im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

So schützen Sie sich vor dem neuen Corona-Trick Persönliche Daten schützen Die Polizei empfiehlt: Geben Sie Personen, die Sie nicht kennen, keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Kein Bargeld Übergeben Sie niemals Bargeld an unbekannte Personen, auch nicht an angebliche Polizeibeamte oder angebliche Mitarbeiter vom Gesundheitsamt. Nicht den Computer benutzen Nehmen Sie bei entsprechender Aufforderung keine Veränderungen an Ihrem PC vor oder laden Programme herunter; es handelt sich in der Regel um Schadsoftware, bei denen die Täter Zugriff auf Ihre Daten erhalten. Namen löschen Vornamen im Telefonbuch können Rückschlüsse auf Ihr Alter zulassen. Daher prüfen Sie, ob Sie diese Namen oder Ihren Eintrag im Telefonbuch benötigen. Auflegen Sollten Sie von einer Person angerufen werden, die angibt vom Gesundheitsamt oder der Polizei zu sein, geben Sie an zurückzurufen und legen Sie auf. Legen Sie ebenfalls einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner nach Ihrem Geld fragt oder dieses sogar von Ihnen fordert. Polizei informieren Rufen Sie die Polizei oder das zuständige Gesundheitsamt an. „Ganz wichtig – verwenden Sie nicht die Wahlwiederhol- oder Rückruftaste Ihres Telefons“, so Deggelmann. Weitere Hinweise und Tipps finden Sie unter: http://www.polizei-beratung.de

Enkeltrick im neuen Corona-Gewand

In ganz Deutschland gehen Kriminelle mit dem neuen Telefontrick vor. Auch ein abgewandelter Enkel-Trick gehört in ihr Repertoire: Die Anrufer geben sich am Telefon als Verwandte aus und behaupten, mit dem Virus infiziert zu sein. Deshalb bräuchten sie Geld, um die Behandlung zu bezahlen. Oft bitten sie um Geld oder Wertgegenstände, die ein angeblicher Freund dann abholt.

Bei einigen Angerufenen haben sie wahrscheinlich Erfolg. „Die Verbrecher sind in Gesprächsführung sehr gut geschult und haben Erfahrung. Da muss man gut aufpassen“, sagt Deggelmann. Auch deshalb ist die Dunkelziffer hoch. Denn nachdem die Geschädigten merken, dass sie einem Betrüger aufgesessen sind, schämen sie sich oft so sehr, dass sie die Polizei gar nicht erst informieren.

Falsche Ärzte wollen Geld für Corona-Test

Vermutlich kommt das auch beim Trick mit dem falschen Arzt vor. Bei dieser Masche geben Betrüger sich als Ärzte aus, der beim Betroffenen dringend einen Coronatest anordnet. Der Test koste allerdings Geld.

Wie die Verbraucherzentrale mitteilt, kommen die falschen Ärzte teilweise mit diesem Vorwand direkt in die Wohnung. Das Opfer wird ablenkt, der Komplize sucht nach Geld und Schmuck. Vor dieser Masche warnt auch das Bundeskriminalamt.

Fake-Nachricht auf Facebook

Und es bleibt nicht bei dieser Corona-Betrügerei. Auf Facebook zum Beispiel wurde eine (unwahre) Nachricht gepostet, in der behauptet wird, dass falsche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes unterwegs sind. Sie geben vor ins Haus der Betroffenen zu müssen, weil sich angeblich Covid-19 in den eigenen vier Wänden ausgebreitet haben könnte.

Während sie das Haus dann „desinfizieren“, werden Regale leer geräumt. „Wir sind dem nachgegangen. Es gibt keine Hinweise, dass diese Verbrecher wirklich hier unterwegs waren“, sagt Deggelmann. Aber Fakt ist: mit dieser Masche waren Betrüger in einer anderen Region in Deutschland tatsächlich bereits erfolgreich. Es ist also nicht auszuschließen, dass die Fake-Reiniger auch hierzulande zuschlagen könnten.

Internet-Abzocke mit Masken und „Immunpaket“

Nicht nur über Anrufe erschleichen sich Betrüger vertrauen. Sie nutzen auch die Gutgläubigkeit der Menschen im Internet aus. „Es gibt Fake-Shops, die Desinfektionsmittel oder Masken zu horrenden Preisen anbieten“, erklärt die Polizeisprecherin. Echte Kunden bestellen die Ware. Doch die Produkte kommen nie an. Das Geld ist weg.

Genauso bei der Abzocke mit Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln, die angeblich vor dem Virus schützen sollen. Wie die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mitteilt, werde verstärkt Werbung mit einem sogenannten „Immunpaket“ für nahezu 60 Euro gemacht.

Es enthalte neben 100 Millilitern Ingwerkonzentrat genau 90 Nährstoffkapseln mit allgemein bekannten und leicht verfügbaren immunstärkenden Stoffen wie Zink und Vitamin D. Verkauft würden auch „Notfallpakete“, die vor allem aus Keksen und abgelaufener Schokolade bestünden und vorgaukeln, dass der anbietende Händler überständige Ware teuer loswerden wolle. Die Verbraucherzentrale rät, sich möglichst ausgewogen zu ernähren. Dann brauche es in der Regel keine Nahrungsergänzungsmittel.

Gefälschte Mails drohen auch in der Region

Die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen warnt Bürger zudem vor sogenannten Phishing-Mails mit Bezug auf das Coronavirus. Mails wie „Unsere Bankfiliale wird wegen des Coronavirus geschlossen, aber wir sind weiterhin per Mail oder Telefon für Sie da“, locken auf gefälschte Webseiten, auf der persönliche Daten abgegriffen werden, um damit Identitätsdiebstahl zu begehen.

Wie erkenne ich eine Phishing Mail? Kein Kunde Die Verbraucherzentrale empfiehlt: Wenn kein Kunde der in der Mail genannten Bank oder des Unternehmens sind, ist es ein ziemlich eindeutiger Hinweis auf Betrug. Der Absender Der Absender der E-Mail nutzt keine Internet-Adresse der Firma, die in der Nachricht als Absender genannt wird. Zwar lässt sich leicht fälschen, was als Absender angezeigt wird. Aber Sie können im so genannten Header prüfen, von wem die E-Mail tatsächlich stammt, so die Verbraucherzentrale. Die Anrede Die Anrede ist oft unpersönlich: Wie im Beispiel beginnt sie nicht mit Ihrem Namen, sondern mit „Sehr geehrte Kundinnen und Kunden“ oder ähnlich, wie die Verbraucherzentrale mitteilt. Allerdings gibt es auch zahlreiche Beispiele, in denen Sie von Betrügern mit Ihrem richtigen Namen angesprochen werden. Deshalb sollten Sie auch bei richtiger persönlicher Anrede noch misstrauisch sein. Der Link Enthaltene Links führen laut Verbraucherzentrale auf eine gefälschte Internetseite. Prüfen Sie vor dem Anklicken unbedingt das Linkziel. Am Desktop-PC halten Sie dazu den Mauszeiger auf den Link ohne diesen anzuklicken und bekommen dann direkt am Mauszeiger oder am unteren Rand Ihres E-Mail-Programms das Linkziel angezeigt. An einem Smartphone oder Tablet halten Sie den Finger etwas länger auf den Link und sollten dann das Ziel angezeigt bekommen. Die Internetadresse Laut Verbraucherzentrale sollte man die Internetadresse genau lesen. Manchmal verändern die Betrüger nur Kleinigkeiten, sodass statt www.sparkasse.de zum Beispiel www.sparkassse.de mit drei „s“ erscheint. Am besten klicken Sie keinen Link in einer E-Mail an, sondern öffnen die Ihnen bekannte echte Seite Ihrer Bank in einem Browser. Weiterleiten Leiten Sie verdächtige E-Mails weiter an phishing@verbraucherzentrale.nrw und verschieben Sie sie anschließend in den Spam-Ordner oder Papierkorb Ihres E-Mail-Programms.

Anders als viele andere Phishing-Mails wirkt diese Variante professionell, betonen auch Fachleute aus dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): „Sie ist sprachlich sehr gut, spielt mit Emotionen und adressiert das aktuell bestimmende Thema Corona.“

Gefälschte Weltgesundheitsorganisation

Verbrecher machen sogar vor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht halt. Betrüger fordern mit einem angeblichen Schreiben dieser Organisation persönliche Daten von Betroffenen an.

Die WHO warnt auf ihrer Webseite vor dieser Masche und weist darauf hin, dass sie niemals Menschen nach ihrem Benutzernamen oder Passwort fragt. Empfänger sollten diese Mail löschen und auf keinen Fall auf Links oder Anhänge klicken.