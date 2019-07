Murg vor 6 Stunden

Nach Fund von radioaktivem Material: Regierungspräsidium übernimmt Untersuchung

Nach dem Fund von zwei Behältern mit radioaktivem Material in Niederhof ist die Zuständigkeit für den Fall an das Regierungspräsidium übergegangen. Die Polizei werde in dem Fall nicht weiterermitteln. Noch ist im übrigen unklar, um welches Material es sich handelt.