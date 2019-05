von Peter Umstetter und Markus Vonberg

Ein Einfamilienhaus im Murger Ortsteil Niederhof brannte am Mittwoch aus und ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei beziffert den durch das Feuer und die Löscharbeiten entstandenen Sachschaden auf rund 300.000 Euro. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Von der Drehleiter aus bekämpfen Feuerwehrleute das Feuer durchs offene Dach. | Bild: Peter Umstetter

Das Feuer in dem Gebäude an der Niederhöfer Ringstraße wurde laut Polizei kurz nach 11 Uhr gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand das Haus ab dem zweiten Stock in Flammen. Zeitnah konnte das Feuer vollständig gelöscht werden.

Brand brach im Dachgeschoss aus

Der Brand war laut Mitteilung der Polizei im Dachgeschoss des Einfamilienhauses ausgebrochen. Durch das Löschwasser wurden auch die darunter liegenden Geschosse in Mitleidenschaft gezogen. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen.

Der Atemschutztrupp wartet auf den Befehl, ins Innere des Haues vorzudringen. | Bild: Peter Umstetter

Die Feuerwehr Murg war mit neun Fahrzeugen und zirka 50 Feuerwehrangehörigen im Einsatz. Unterstützt wurde sie von der Feuerwehr Laufenburg mit der Drehleiter. Auch der Rettungsdienst war vor Ort.