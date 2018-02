Kreis Waldshut Kreis Waldshut: Landratsamt will nicht alle Spital-Standorte nennen

Bei der Suche nach einer Zentralklinik werden neun Vorschläge angemeldet. Erst nach einer Vorauswahl sollen die Favoriten im März öffentlich gemacht werden.

Die Suche nach einem geeigneten Standort für das geplante Zentralkrankenhaus im Landkreis Waldshut ist in vollem Gang, aber zu großen Teilen noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie das Landratsamt Waldshut gestern mitteilte, seien bis zum offiziellen Bewerbungsschluss am vergangenen Freitag insgesamt neun Grundstücksangebote aus sieben Städten und Gemeinden des Landkreises eingegangen. Mit Rücksicht auf die Interessenslage der Anbieter werde das Landratsamt Namen der Kommunen und Lage der Grundstücke nicht öffentlich bekanntmachen. Erst in der zweiten März-Hälfte, wenn die Grundstückskommission des Kreistages getagt habe, sollen die Favoriten bekannt gegeben werden. Bislang bekannt sind die Bewerbungen aus Wehr, Albbruck und Waldshut-Tiengen.

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte Klaus Stein, Leitender Kreisverwaltungsdirektor des Landratsamtes, dass die eingegangenen Bewerbungen zunächst von einer internen Expertenkommission des Landratsamtes geprüft würden. Unter anderen hinsichtlich der Frage, ob die Flächen auch tatsächlich bebaubar seien. „Hierbei spielen zunächst Kriterien des Bau- und Bauplanungsrechts sowie insbesondere des gesamten Umweltrechts eine Rolle“, so die Pressemitteilung. In einem weiteren Schritt würden dann Verkehrswege in Verbindung mit Bevölkerungszahlen, Patientenströmen und Erreichbarkeit in die Betrachtungen einbezogen. Wenn die Expertenrunde des Landratsamtes ihre Arbeit erledigt habe, würde die Grundstückskommission des Kreistages tagen. Danach würde dann die Öffentlichkeit hergestellt. Klaus Stein: „Nach dieser Sitzung sollen die Favoriten benannt werden.“

Aber warum nicht früher? Hierzu erklärt Klaus Stein, dass private Bewerber ausdrücklich darum gebeten hätten, die Vorprüfungen nicht öffentlich zu machen. Außerdem hätten Gemeinden Grundstücke ins Rennen um einen Klinik-Standort geschickt, die nicht im Besitz der Kommune seien.

Von den drei bislang öffentlich bekannten Standort-Vorschlägen dürfte Wehr wohl die geringsten Chancen haben. Der Standort-Vorschlag aus Albbruck, zwischen Bundesstraße und Rheinufer, ist im Prinzip in der Diskussion, seit das Thema Zentralspital nach SÜDKURIER-Recherchen öffentlich wurde. Das Grundstück der ehemaligen Papierfabrik gilt durchaus als aussichtsreich. Denn neben dem Albbrucker Gemeinderat erklärte auch das Ratsgremium aus Laufenburg seine Unterstützung für Albbruck. Murg plant, dem Laufenburger Vorbild zu folgen.

Ende vergangener Woche hat dann auch die Stadt Waldshut-Tiengen mit gleich zwei Vorschlägen überrascht. Zum einen mit dem Grundstück zwischen Tiengen und Gurtweil, auf dem noch das Umspannwerk der Firma Amprion steht. Zum anderen mit einer landwirtschaftlichen Fläche im Ortsteil Oberalpfen nahe der B 500.

