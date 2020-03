Im Landkreis Waldshut ist die Zahl der Corona-Fälle auf 36 angestiegen (Stand Sonntag, 22. März, 14 Uhr). Das sind acht mehr als am Freitag, 20. März, (28) und vier mehr als am Samstag, 21. März, (32). Laut Mitteilung des Landratsamtes Waldshut sind sie im Alter zwischen 18 und 85 Jahren und kommen aus 16 verschiedenen Gemeinden im Landkreis.

Im Landkreis Lörrach sind mittlerweile 99 Menschen mit Covid-19 infiziert (Freitag: 81, Samstag 95). Im Krankenhaus werden weiterhin 13 Patienten behandelt. Der Zustand sei bei allen stabil, meldet das Landratsamt Lörrach. Drei weitere Personen konnten aus der Quarantäne gesund entlassen werden. Die Zahl der geheilten Menschen erhöht sich laut Mitteilung damit auf acht.

Allerdings stehen in beiden Landkreisen noch zahlreiche Tests aus. Die Kapazität der Labore sei voll ausgeschöpft. An diesem Wochenende kam laut Landratsamt Waldshut erschwerend hinzu, dass in einem Labor eine wichtige Maschine ausgefallen ist, so dass das Labor statt der üblichen 1000 Tests nur 300 Tests erledigen konnte. Das Gesundheitsamt des Landkreises Lörrach erwartet bei den noch ausstehenden Testergebnissen jedoch zahlreiche weitere Fälle.