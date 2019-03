Romantisch soll sie sein, als „Nacht der Nächte“ ein umwerfendes Ereignis werden: die Hochzeitsnacht. Und schon baut sich bei den frisch verheirateten Paaren ein immenser psychologischer Druck auf, solche Erwartungen erfüllen zu können. Auch wenn die meisten ihre Hochzeitsnacht, sprich Sex, schon lange vor der offiziellen Hochzeitsnacht hatten. Weshalb laut einer Studie über die Hälfte der Neuvermählten keinen Sex in der Hochzeitsnacht hat. Die drei Hauptgründe: Der Bräutigam war zu betrunken (24 Prozent der Fälle), die Braut war vor Erschöpfung eingeschlafen (16 Prozent) oder die Braut war zu betrunken (13 Prozent).

Lassen wir es einmal dahingestellt, wie genau diese Studie die Wirklichkeit abbildet, fest steht: Alkohol spielt bei missratenen Hochzeitsnächten tatsächlich eine gewichtige Rolle. So auch im März vor 25 Jahren bei einer Hochzeit in Ühlingen-Birkendorf. Die meisten Gäste labten sich an Bier oder Wein, der Bräutigam jedoch kippte so viel Wodka in sich hinein, dass er kurz nach Mitternacht wegen des Verdachts auf Alkoholvergiftung mit dem Rettungswagen ins Waldshuter Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Nach ärztlicher Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus-Nachthemd und ins Bett gesteckt. Wo er partout nicht bleiben wollte, sondern sich in einem unbeobachteten Moment auf den Rückweg zur Hochzeitsgesellschaft machte. Dass die ihn vielleicht vermisste, war ihm trotz stark benebeltem Hirn immerhin noch bewusst. Die Waldshuter Polizei erfuhr kurz nach 4 Uhr morgens vom abgängigen Patienten. In der Bogenstraße griff sie den im Nachthemd und barfuß heimwärts ziehenden Mann auf. Ein kurzes Telefonat mit dem Spitalarzt bestätigte die Haftfähigkeit, worauf der Mann die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbrachte.

Was für eine Nacht! Weder Arzt noch Polizisten wussten, dass es sich bei dem 31-Jährigen um den Bräutigam handelte. Denn sonst hätte man ihn sicher mit Kaffee vollgepumpt und ihn, statt in die Zelle, dorthin gebracht, wo man (Mann) in dieser Nacht nun einmal hingehört. Andererseits: Die Hochzeitsnacht in der Polizeizelle dürfte dem Paar unvergessen geblieben sein.