Aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls in der Wehrer Kinderkrippe für Unter-Drei-Jährige auf der Zelg war die Einrichtung am Dienstagmorgen, 10. März, vorläufig geschlossen worden. Noch am Vormittag kam aber die Entwarnung: Der genommene Abstrich und die folgende Laboruntersuchung brachte ein negatives Ergebnis. Damit bleibt der Landkreis Waldshut aktuell noch komplett Corona-frei. (Stand: 10.März, 10 Uhr.)

Die Kita Zelg besteht aus zwei Teilen: Eine Kinderkrippe für 20 Kinder und einen Ü3-Bereich für 40 Kinder. | Bild: Obermeyer, Justus

Am Dienstagmorgen hatten zwei handgeschriebene Schilder am Eingangstür der Kindertagesstätte die Maßnahme: „Wir haben einen Verdachtsfall auf eine Corona-Erkrankung. Die Laborergebnisse liegen aber erst im Laufe des Tages vor. Falls der Verdacht bestätigt wird, wird die Kita geschlossen.“ Und: „Die Krippe bleibt bis zum Vorliegen der Ergebnisse geschlossen. Diese Vorsichtsmaßnahme gilt auf Anweisung des Trägers.“

Bürgermeister Michael Thater erklärte die Schließung als vorsorgliche Maßnahme. Auch in Zukunft werde bei einem Verdachtsfall in einem Kindergarten zunächst die betroffene Gruppe geschlossen. Erst bei einem bestätigten Fall werde die Schließung der gesamten Einrichtung veranlasst. „Es geht darum die Ausbreitung des Virus zumindest zu verlangsamen“, so Thater. Kindergärten als Multiplikatoren stehen dabei besonders im Fokus.

Was tun im Verdachtsfall?