von Eva Baumgartner

Das Angebot, sich einmal in der Woche kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen, wird von der Bevölkerung mehr und mehr genutzt. Jeweils an zwei Tagen der Woche, montags von 9 bis 11 Uhr und donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr, stehen die Mitarbeiterinnen der Arztpraxis Bastians mit Helfern in der Sporthalle in Erzingen bereit.

Vergangene Woche startete die Testaktion. „Anfänglich kamen jeweils durchschnittlich 35 Personen pro Termin“, erzählt die medizinische Fachangestellte Lea Griesser, „darunter war kein einziger positiv.“ Unter Ihnen auch Bürgermeister Ozan Topcuogullari, der auch einen negativen Bescheid mit nach Hause nehmen konnte.

Mittlerweile, nachdem sich die Testmöglichkeit herumgesprochen hat, steigt die Zahl der Testungen, am vergangenen Montag waren es schon an die 57 Personen.

Da die Osterfeiertage bevorstehen, ist davon auszugehen, dass sich viele noch kurz zuvor testen lassen wollen. Deshalb stellt die Arztpraxis am Gründonnerstag in Aussicht, das Zeitfenster für die Testungen zu verlängern. Auch werde man niemand abweisen, der sich spontan zum Test entschließt, also nicht angemeldet ist.

Die Testaktion verläuft recht zügig, rund 45 Minuten sind einzuplanen. Die Versichertenkarte sowie eine medizinische Maske oder FFP2-Maske sind mitzubringen.

Anmeldungen sind unter der Telefonnumer 07742/54 29 oder per E-Mail (coronatest@klettgau.de) erwünscht.