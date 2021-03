Küssaberg vor 1 Stunde

Tolle Idee: Kinder des Kindergartens Wirbelwind in Kadelburg malen Bilder für das Kreisimpfzentrum

Der Kindergarten Wirbelwind in Kadelburg hat gerade ein besonderes Projekt am Laufen: Die Kinder gestalten im Kreativ-Atelier des Kindergartens gemeinsam mit den Erziehern an Bildern, die die Stellwände im Kreisimpfzentrum verschönern sollen. Die ausgestellten Bilder können bis Mitte Juni bestaunt werden.