Die Genossenschaft

Die Entwicklungsgenossenschaft Klettgeno ist am Sonntag von 18 Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben worden. In den Vorstand wurden Kathrin Kern (Grießen) und Joachim Netzhammer (Erzingen) gewählt. Suanne Göbelbecker (Grießen), Thomas Bomans (Erzingen) und Axel Schaub (Dettighofen) bilden den Aufsichtsrat. Initialprojekt für die Genossenschaft wird das einstige Gasthaus „Linde“ in Grießen sein: Unter dem Dach der Genossenschaft soll es erworben und nach den Satzungszielen saniert und erhalten werden. Mehrere Hundert Bürger haben Absichtserklärungen für den Erwerb eines Genossenschaftsanteils abgegeben (Stand 3. Februar: 266.750 Euro). Der Mindestanteilschein kostet 250 Euro. Weitere sind willkommen, da sich dadurch die Fremdfinanzierung verringert. Hier geht es es zur Internetseite www.klettgeno.de.