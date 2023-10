Waldshut-Tiengen: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz einer großen Einzelhandelskette in der Industriestraße in Tiengen kam es am Mittwoch, 25. Oktober, in der Zeit zwischen 13 Uhr bis 13.30 Uhr, zu einer Unfallflucht. Nach bisherigem Kenntnisstand stellte eine 25-jährige Frau ihren schwarzen Kleinwagen, einen Seat Ibiza auf dem Parkplatz ab. Als sie zum Auto zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest.

Mutmaßlich fuhr eine bislang unbekannte Person mit seinem Fahrzeug gegen das Auto der jungen Frau und entfernte sich anschließend, ohne sie um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (07751 89630) sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und Verursacher geben können. Außerhalb der üblichen Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter der Rufnummer 07751 8316531 Hinweise entgegen.

Wehr: Unfallflucht in der Talstraße – Polizei sucht Zeugen

Ebenfalls zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch, 25. Oktober, zwischen 16.15 Uhr bis 17.20 Uhr in der Talstraße in Wehr. Dort parkte ein 75-jähriger Mann laut Polizei seinen Audi A6. Nach bisherigem Kenntnisstand kollidierte in dieser Zeit ein unbekannter Fahrzeugführer mit dem Audi und floh von der Unfallstelle.

Am Auto des 75-Jährigen entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07761 9340 zu melden.

Schopfheim: Feuerwehreinsatz – Auto komplett ausgebrannt

Komplett ausgebrannt ist ein fast neues Auto am Freitag, 27. Oktober, gegen 10.50 Uhr, auf der Verbindungsstraße zwischen Sattelhof und Kehrengraben in Schopfheim. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Der 34-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Während den Löscharbeiten und der Bergung des Autos war die Verbindungsstraße bis gegen 13.40 Uhr komplett gesperrt.