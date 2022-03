In Görwihl hwurde am Dienstagabend die Hotzenwaldhalle als Empfangszentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine ausgestattet. Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung waren 30 Helfer von Technischem Hilfswerk (THW), Feuerwehr und Rotem Kreuz beteiligt. Unter der Leitung von Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger wurden innerhalb von nur zwei Stunden beispielsweise rund 80 Feldbetten und Trennwände in der Halle aufgestellt. Das Material war bereits nachmittags vom THW angeliefert worden. Der Landkreis Waldshut will in der Halle Menschen provisorisch unterbringen, die ihm aus der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Freiburg zugewiesen werden. Sie sollen innerhalb möglichst kurzer Zeit in feste Quartiere kommen.

Helfer von THW, DRK und Feuerwehr entladen vor der Hotzenwaldhalle Lastwagen, die Einrichtungsgegenstände für das Erstaufnahmezentrum angeliefert hatten. | Bild: Gemeindeverwaltung Görwihl

Am Montag hatte der Landkreis bei der Gemeinde Görwihl angefragt, ob er die Halle für die kurzzeitige Unterbringung von Flüchtlingen nutzen könne. „Für uns war es nie eine Frage, dass wir schnell und umkompliziert jede uns mögliche humanitäre Hilfe anbieten“, sagte der Görwihler Bürgermeister Carsten Quednow gegenüber unserer Zeitung. Der Görwihler Gemeinderat habe bereits eine Woche zuvor informell seine Unterstützung für diese Linie signalisiert. Weil in der Hotzenwaldhalle bereits 2015 Flüchtlinge untergebracht waren und damals mit Duschen, Anschlüssen für Waschmaschinen und andere für die Unterbringung vieler Menschen notwendigen Ausstattungen versehen wurde, eigne sie sich besonders gut für eine kurzfristige Erstaufnahme, so der Bürgermeister.

Um Platz für die Flüchtlinge zu machen, zieht der Gemeinderat sogar um. Sei Beginn der Corona-Pandemie wurde die Halle für öffentliche Ratssitzungen genutzt, weil hier alle erforderlichen Abstandsregeln eingehalten werden konnten. Außerdem diente sie als kommunales Impfzentrum. „Mit unseren Gemeinderatssitzungen und den Gemeindeimpftagen ziehen wir jetzt nach Rotzingen in das Feuerwehr- und Schulhaus um“, gab Quednow bekannt. Der schulische Sportunterricht werde durch die anderweitige Nutzung der Halle nicht beeinträchtigt, hierfür stünden weiterhiun die Schulturnhalle und das Hallenbad zur Verfügung.

Derzeit sind in der Gemeinde Görwihl nach Auskunft des Bürgermeisters fünf ukrainische Familien mit zusammen rund 15 Personen auf privater Basis untergebracht. „Es werden sicherlich noch weitere in den nächsten Wochen dazu kommen. Auch hier werden wir unseren Beitrag leisten und helfen“, erklärte Quednow. Die Gemeinde richte das derzeit leerstehende Schulgebäude in Niederwihl her, um dort zusätzliche Menschen unterbringen zu können. „Wir alle hoffen aber, dass alles nur kurzfristig notwendig sein wird und dass die Menschen bald wieder in ihre Heimat zurückkönnen.“

Nach nur etwa zwei Stunden ist die Halle für ihre neue Bestimmung eingerichtet. „Eine logistische Meisterleistung“, kommentiert der Görwihler Bürgermeister Carsten Quednow die Arbeit der Helfer. | Bild: Gemeindeverwaltung Görwihl

Auch in Görwihl sei die Hilfsbereitschaft groß, berichtete der Bürgermeister. „Viele Hilfsgüter, Kleider, Möbel, Wohnungen werden uns immer wieder angeboten.“ Diese Welle der Hilfsbereitschaft freue ihn sehr.“ Ansprechpartnerin im Rathaus Görwihl für alle Fragen die Flüchtlinge betreffend ist Isabelle Butz. Sie hatte diese Aufgabe bereits inne, als wegen des Syrien-Kriegs viele Menschen nach Europa flüchteten. Auch der Görwihler Helferkreis sei bereits wieder aktiviert worden.

Personen, die Hilfe oder Wohnraum für Flüchtlinge anbieten wollen, sollten sich immer an die Zentrale im Rathaus wenden sich mit Angabe des Namens und Art der Hilfe am Besten per E-Mail (gemeinde@goerwihl.de) oder per Telefon (07754/708-0) an die Gemeindeverwaltung Görwihl.