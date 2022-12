Sechs Wochen vor der Görwihler Bürgermeisterwahl am Sonntag, 29. Januar, hat der Wahlkampf begonnen. Amtsinhaber Carsten Quednow hat am Sonntagnachmittag an seinen Wohnort Strittmatt zum Adventsplausch im Freien mit Glühwein und Gebäck eingeladen.

Vorstellung der beiden anderen Kandidaten

Sein Herausforderer Mike Biehler stellt sich und sein Programm heute Abend um 19.30 Uhr im Gasthaus „Adler“ in Görwihl den Bürgern vor. Der dritte Bewerber Daniel Stiller hält am Freitag, 30. Dezember, um 19 Uhr im Gasthaus „Löwen“ in Tiefenstein seine erste Wahlkampfveranstaltung ab.

Bürgermeister Carsten Quednow bewirbt sich um eine vierte Amtszeit. | Bild: Peter Schütz

Carsten Quednow hat drei weitere Veranstaltungstermine in seinem Kalender. Am Mittwoch, 28. Dezember, lädt er nochmals zu Glühwein und Gebäck zu sich nach Hause in Strittmatt 184 ein, dieses Mal von 17 bis 20 Uhr. Weil die Zusammenkunft im Freien stattfindet, wird sie nur bei trockenem Wetter abgehalten.

Weitere Vorstellungsrunden

Der Amtsinhaber bietet zwei Saalveranstaltungen an. Für den nördlichen Gemeindebereich am Donnerstag, 12. Januar, um 19.30 Uhr in der Vesperstube „Eichrüttehof“ in Hartschwand, für den südlichen Gemeindebereich am Mittwoch, 18. Januar, um 19.30 Uhr im Gasthof-Pension „Lamm“ in Rüßwihl. Außerdem hat Quednow eine Homepage (www.quednow.de) freigeschaltet, auf der er über seine Person, seine Ziele und seine Veranstaltungen. Über diese Hompage können Interessierte Wähler auch Kontakt zu ihm Aufnehmen.

Der Donaueschinger Hauptamtsleiter Mike Biehler will Bürgermeister werden in seiner Heimatgemeinde Görwihl. | Bild: Stadt Donaueschingen

Ebenfalls noch drei weitere Termine bietet Mike Biehler an. Am Mittwoch, 28. Dezember, 19.30 Uhr hält er eine Wahlkampfveranstaltung im Gasthof „Hirschen“ in Strittmatt ab, am Samstag, 7. Januar, ist er ab 9 Uhr bei einem Info-Stand vor dem Edeka-Schulz in Görwihl anzutreffen, am Mittwoch, 11. Januar, 19.30 Uhr gibt es eine weitere Wahlkampfveranstaltung im Sportheim von Eintracht Wihl in Oberwihl.

Auch Biehler informiert über seine Person, sein Programm und seine Termine auf einer eigenen Wahlkampf-Homepage (www.mikebiehler.de/).

Daniel Stiller kandidiert ebenfalls als Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Sieben Mal bietet der dritte Bewerber Daniel Stiller den Bürgern der Gemeinde die Möglichkeit, ihm zu begegnen: auf Wahlkampfveranstaltungen am Freitag, 30. Dezember, im Gasthof „Löwen“ in Tiefenstein, am Dienstag, 3. Januar, im Restaurant „Weiherfeld“ in Görwihl, am Sonntag, 8. Januar, in der Vesperstube „Eichrüttehof“ in Hartschwand, am Montag, 16. Januar, im Gasthof „Lamm“ in Rüßwihl, am Montag, 23. Januar, im Gasthof „Adler“ in Görwihl und am Donnerstag, 26. Januar, im Gasthof „Kranz“ in Segeten. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr. Außerdem bietet Stiller am Sonntag, 22. Januar, eine Wanderung an, die um 14 Uhr am Fußballplatz in Görwihl startet. Seine Homepage will Stiller demnächst freischalten.

Alle drei Bewerber werden sich bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Gemeinde am Montag, 9. Januar, 19.30 Uhr in der Hotzenwaldhalle Görwihl präsentieren. Bei bis zu drei Kandidaten hat jeder zehn Minuten Zeit für seine Rede. Noch ist nicht sicher, ob es bei drei Bewerbern bleibt. Die Frist zur Einreichung weiterer Kandidaturen endet erst am Montag, 2. Januar, 18 Uhr.