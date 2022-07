Der Görwihler Bürgermeister Carsten Quednow (51) strebt eine vierte Amtszeit an. Dies gab er am Montag in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates in Rotzingen bekannt. „Ich werde wieder kandidieren“, sagte er, nachdem der Gemeinderat die Eckdaten der Bürgermeisterwahl 2023 festgelegt hatte.

Demnach wird die Wahl am Sonntag, 29. Januar 2023, stattfinden, eine allfällige Neuwahl am Sonntag, 12. Februar 2023. Die Bewerbungsfrist beginnt am 12. November 2022, die Stellenausschreibung erscheint tags zuvor am 11. November im Staatsanzeiger. Das Ende der Bewerbungsfrist ist am 2. Januar 2023. Carsten Quednows dritte Amtszeit endet am 24. April 2023.

Zur Person Carsten Quednow, geboren 1970 in Ulm, absolvierte das Abitur in Tuttlingen, seine Ausbildung bei der Gemeinde Wurmlingen und beim Landratsamt Tuttlingen, danach folgte das Studium in Kehl. Er ist seit dem 25. April 1999 als Bürgermeister der Gemeinde Görwihl tätig. Quednow lebt in Strittmatt, ist verheiratet und hat drei Kinder. Weitere Funktionen: Mitglied des Kreistages Landkreis Waldshut (Freie Wähler), Kreisvorsitzender der Freien Wähler, Mitglied im Regionalverband Hochrhein-Bodensee seit 2004, stellvertretender Vorsitzender des Abwasserzweckverbandes Albbruck, Ortsvorsitzender Deutsches Rotes Kreuzes Görwihl, Aufsichtsrat und Vorstandsmitglied der Caritas.

Der Gemeinderat einigte sich auf nur ein Wahllokal in der Hotzenwaldhalle in Görwihl. Dort wird auch das Ergebnis der Wahl verkündet. „Wir wissen nicht, was Corona mit uns macht“, erklärte Gemeinderat Matthias Eschbach, der wegen der Befangenheit Quednows durch den Tagesordnungspunkt Bürgermeisterwahl führte. Eschbach weiter: „Wir hatten bereits zwei Wahlen in der Hotzenwaldhalle und festgestellt, dass es händelbar ist.“ Eschbach meinte die Landtagswahl im März 2021 und die Bundestagswahl im September 2021.

Was der Gemeinderat auch bestimmte: die Zusammensetzung des Wahlausschusses. Dieser setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Vorsitzender ist Matthias Eschbach, zweite Vorsitzende ist Rathausmitarbeiterin Petra Huber, Schriftführerin ist Isabelle Butz, ebenfalls im Rathaus tätig. Dem Wahlausschuss gehören zudem die Gemeinderätin Ramona Eckert sowie die Gemeinderäte Peter Keck, Roland Mutter und Herbert Nägele an.

Vorstellung der Bewerber im Januar

Eine Bewerbervorstellung wird es zwischen Anfang und Ende der Bewerbungsfrist im Januar 2023 geben, das Datum ist noch nicht bestimmt. „Wenn die Stelle als Bürgermeister der Gemeinde Görwihl am 12. November ausgeschrieben wird, bin ich ein Bewerber wie alle anderen“, sagte Carsten Quednow am Montag am Ende der Sitzung. Davor werde er wie gewohnt seiner Arbeit nachgehen.

Quednow konkret: „Ich betreibe keinen Wahlkampf, sondern mache meine Arbeit.“ Schließlich sei er amtierender Bürgermeister. Wie er nach der Stellenausschreibung vorgehen wird, ließ er am Montag offen. Nur so viel sei klar, verriet er: „Nach 23-einhalb Jahren wird es keinen anderen Carsten Quednow geben.“

Der Weg ins Rathaus

Quednow war ab dem 1. Dezember 1995 als Leiter des Hauptamtes Görwihl unter dem damaligen Bürgermeister Harald Scheuble tätig. Am 25. April 1999 wurde er zu Scheubles Nachfolger gewählt. 2007 wurde er ohne Gegenkandidat im Amt bestätigt. Bei der dritten Wahl 2015 setzte er sich mit einem Stimmenanteil von 71 Prozent gegen Thomas Zemke und Heiko Gold durch.