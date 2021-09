Bad Säckingen vor 3 Stunden

Zwei tote Personen in einem Mehrfamilienhaus in Frick

Am Dienstagmorgen wurden in einem Mehrfamilienhaus in Frick zwei tote Personen aufgefunden. Die Umstände sind bis dato unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat, in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen aufgenommen.