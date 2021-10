von Brigitte Chymo

„Es got dagege“: Nachdem die Fasnacht 2021 wegen Corona Pause machte, ist die Narrenzunft Bad Säckingen für 2022 fest entschlossen, wieder Fasnacht zu feiern. „Stand heute werden wir die Fasnacht abhalten“, so Zunftmeister Rolf Meyer bei der Hauptversammlung am Freitagabend im Gallusturm.

Nach ersten Gesprächen mit der Stadtverwaltung sei bereits ein grober Rahmen fixiert: Beim Narrenspiegel und allen anderen Veranstaltungen in Räumlichkeiten ist in jedem Fall die 2G-Regelung, also geimpft und genesen, einzuhalten. Zur Kontrolle werde die Narrenzunft zusätzlich Sicherheitspersonal verpflichten und sich selbst bei den Veranstaltungen auf den Kassendienst beschränken. Auch die traditionellen Umzüge sollen stattfinden. Allerdings ist die Verantwortung der Zunft auf ihren eigenen Auftritt beschränkt. Die Zuschauer werden in Eigenverantwortung genommen, ebenso die Gaststätten. „Wir können nicht alles kontrollieren“, sagte der Zunftmeister. Die Planungen seien allesamt „Stand heute“, bekräftigte Rolf Meyer gleich mehrmals. Am ersten Faißen und am Wiiber-Tag werden die Türen zum Rathaus verschlossen bleiben.

Unsicher sei im Moment noch, ob die Big Party stattfinden wird. Sollte dies aus Kostengründen nicht der Fall sein, würde der Narrenspiegel eventuell an drei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden: Donnerstag bis Samstag. Alle anderen Veranstaltungen sind in Planung. Da die Corona-Sicherheitsmaßnahmen Mehrkosten verursachen, sei davon auszugehen, dass sowohl der Preis für die Fasnachtsplakette 2022 wie auch der Eintritt zum Narrenspiegel teurer wird. „Wir werden das aber so machen, dass das relativ human ist“, versprach Säckelmeister Dirk Gottstein.

Großes Loch in der Kasse

Corona riss 2021 ein großes Loch in die Kasse der Narrenzunft. Zwar flossen Mitgliedsbeiträge, sogar einige Spenden und auch ein Zuschuss des Landes, aber die ganz großen Einnahmen fehlten. Dennoch: „Die Zunft ist sehr gut aufgestellt, wir werden nicht untergehen“, bekräftigte Gottstein. Einige Einnahmen flossen auch aus dem Verkauf der Fasnachtsplakette 2021, die in limitierter Auflage zunächst nur an Mitglieder und Gönner verteilt worden war. Schließlich war die Nachfrage aus der Bevölkerung aber so groß, dass ein Verkauf stattfand. „1.500 Plaketten waren weg“, so Gottstein. Auch Meyer freute sich: „Das zeigt, dass die Bevölkerung hinter der Fasnacht steht.“

Die Narrenzunft Bad Säckingen ehrte für langjährige Mitgliedschaft (von links) Horst Antlicker für 65 Jahre, Karl Heinz Höllstin und Thomas Lauber für jeweils 25 Jahre. | Bild: Brigitte Chymo

Wahlen und Ehrungen

Wiedergewählt wurden Vize-Zunftmeister Michael Jehle und Zunftschryber Karin Thoma. Säckelmeister Dirk Gottstein, wird im nächsten Jahr nach 18 Jahren im Amt, nicht mehr kandidieren. Geehrt wurden Horst Antlicker für 65 Jahre Mitgliedschaft sowie für 25 Jahre Stefan Knoblauch, Karl Heinz Höllstin, Thomas Lauber und Alexander Zimmermann und für 15 Jahre Lisa Eckert.