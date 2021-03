Trotz Pandemie und entsprechenden Beschränkungen, wird die Stadt Bad Säckingen am Samstag und Sonntag dem Stadtpatron St. Fridolin gedenken – wenngleich in deutlich abgespeckter Form ohne Prozession durch die Stadt und ohne den städtischen Empfang. Allerdings gibt es am eigentlichen Fridolinstag (Samstag) wie auch am Sonntag das gewohnte Gottesdienstprogramm.

Höhepunkt ist dabei natürlich das Pontifikalamt am Sonntag um 10.30 Uhr mit dem emeritierten Weihbischof Dr. Johannes Kreidler von der Diözese Rottenburg-Stuttgart, mitgestaltet durch Instumentalisten und Solisten unter Leitung des Münsterkantors Markus Mackowiak. Hier ist keine Teilnahme an der Feier im Münster mehr möglich, weil bereits alle verfügbaren Plätze vergeben sind. Das Ganze wird aber auch als Livestream übertragen.

Tatsächlich stellte die Vorbereitung der Messe die Musiker vor nicht geringe Herausforderungen, wie Mackowiak darstellt. Insbesondere war die Stückauswahl bereits nicht einfach, da nur acht Musiker gleichzeitig singen und spielen dürfen. Letztlich fiel die Wahl des Münsterkantors auf die „Missa in d“ von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die Motette „Ave verum corpus“ und aus den „Vesperae solennes de confessore“ das „Laudate Dominum“, weiterhin zwei Kirchensonaten, „die in so einer kleinen Besetzung quasi ohne Abstriche aufgeführt werden kann“. Dabei werden die vier Gesangssolisten auch die Chorpartien singen. Bei der Instrumentalbesetzung werden zwei Violinen, ein Fagott und ein Violone spielen.

Am Samstag starten die Feierlichkeiten zu Ehren des Heiligen Fridolin um 7 Uhr mit der feierliche Aussetzung des Reliquienschreins im Münster. Um 9.30 Uhr folgt das Hochamt zu Ehren des Heiligen Fridolins, das von Dekan Peter Berg zelebriert wird. Um 18 Uhr ist Eucharistiefeier.

Weiter geht es am Sonntag um 6 Uhr mit dem Festgeläut und der Aussetzung des Reliquienschreins um 6.30 Uhr. Um 8.30 Uhr beginnt die Pilgermesse mit musikalischer Gestaltung. Am Nachmittag klingt das Fridolinsfest mit der feierlichen Vesper (15.30 Uhr) und der abschließenden Eucharistiefeier (18 Uhr) aus.

Der Livestream des Pontifikalamtes kann über die Homepage der Seelsorgeeinheit verfolgt werden: www.seelsorgeeinheit-badsaeckingen-murg.de