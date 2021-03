von Peter Meister

Das heutige katholische Dekanat Waldshut mit seinen 82.748 Mitgliedern und 14 selbstständigen Kirchengemeinden wird nach der Zukunftsplanung „Kirchenentwicklung 2030“ der Erzdiözese Freiburg in zwei kirchenrechtliche Pfarreien aufgeteilt. Dies ist einer Veröffentlichung des Erzbischofs Stephan Burger zu entnehmen. Damit ist die anfangs favorisierte ganz große Raumplanung mit nur einer Kirchengemeinde in den Grenzen des jetzigen Dekanats Waldshut vom Tisch.

Diese Varianten waren für den Kreis Waldshut im Gespräch: Variante 1 Das jetzige Dekanat ist eine einzige große Pfarrei. Variante 2 Das Dekanat wird in zwei neue Pfarreien mit jeweils sieben Kirchengemeinden geteilt. Westlich von Waldshut bildeten dann die jetzigen Kirchengemeinden Todmoos-Bernau, St. Blasien, Maria Bronnen (mit oder ohne Pfarrei St. Clemens und Urban Schwörstadt), Hotzenwald St. Wendelinus, Bad Säckingen-Murg, und Laufenburg-Albbruck (43 907 Katholiken) eine neue Pfarrei. Östlich von Waldshut bilden die Kirchengemeinden Bonndorf-Wutach, Oberes Schlüchttal, Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz, Mittlerer Hochrhein St. Verena, Klettgau-Wutöschingen, Küssaberg-Hohentengen St. Christophorus und Jestetten (41 151 Katholiken) eine zweite, neue Pfarrei. Variante 3 Der östliche Teil der Variante 2 wird ohne Bonndorf-Wutach gebildet

In einer ersten Konsultationsrunde hatten sich insbesondere die Hauptamtlichen, wie Pfarrer, Pastoral- und GemeindereferentInnen, für die ganz große Lösung ausgesprochen. Nach der Neuwahl der Pfarrgemeinderäte und es Dekanatsrats hat sich dann eine deutliche Mehrheit für zwei Kirchengemeinden herauskristallisiert. Als Begründung wurden die zu großen räumlichen Entfernungen und eine gewissen „Unregierbarkeit“ aufgrund der Größe angeführt. Ein Votum, dem in dem neuen finalen Raumplanungsentwurf der Diözese Rechnung getragen wurde.

Die neue räumliche Struktur bildet im Wesentlichen die beiden früheren Dekanate Säckingen und Waldshut ab. Zum Weststeil mit 38.314 Katholiken gehören die Kirchengemeinden/Seelsorgeeinheiten Bad Säckingen-Murg (10.451), Hotzenwald St. Wendelinus (6016), Laufenburg-Albbruck (8178), St. Blasien (4856), Todtmoos-Bernau (2251) und Wehr (6562). Zum Ostteil mit 44.434 Katholiken gehören Bonndorf-Wutach (4694), Eggingen-Stühlingen (4311), Jestetten (3225), Klettgau-Wutöschingen (7120), Küssaberg-Hohentengen St. Christophorus (4127), Mittlerer Hochrhein St. Verena (12.472), Oberes Schlüchttal (3589) und Maria Bronnen (4896).

224 Kirchengemeinden sollen zu 36 Pfarreien werden

In der Erzdiözese Freiburg sollen künftig die bestehenden 224 Kirchengemeinden zu 36 kirchenrechtlich selbstständigen Pfarreien zusammengefasst werden. Erzbischof Burger beabsichtigt, den aktuellen Entwurf nach einer weiteren Beratungsrunde in den diözesanen Gremien und Räten zum 1. Januar 2022 als verbindliche Planungsgröße in Kraft zu setzen, sodass die 36 neuen Pfarreien 2025/2025 errichtet werden können, heißt es in dem Papier.

Pastoral 2030 Die Gründe für die Reform der Kirchenstrukturen in der Erzdiözese Freiburg sind die stetig sinkende Zahl der Katholiken, damit weniger Einnahmen aus Kirchensteuer und Personalmangel. Die Reformpläne sehen vor, die Anzahl der Kirchengemeinden (Seelsorgeeinheiten) in der Erzdiözese wird von 224 auf 40 zu reduzieren. Damit deckungsgleich soll es nur noch 40 Pfarreien anstelle aktuell 1057 Pfarreien geben. Ausführliche Informationen zu den Reformplänen der Erzdiözese Freiburg unter www.kirchenentwicklung2030.de

Die Neuordnung der pfarrlichen Struktur der Erzdiözese ist dem Priestermangel geschuldet. „Die neue Raumplanung dient dem Ziel, auf der kirchenrechtlich-organisatorischen Ebene die Zahl der Verwaltungseinheiten zu reduzieren, Pflichtaufgaben zu bündeln und Kernprozesse abzusichern, um die Seelsorgerinnen und Seelsorger zu entlasten und dem kirchlichen Leben vor Ort zugleich neue Gestaltungsräume zu eröffnen“, so die Sprachregelung des Ordinariats.