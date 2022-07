von sk

Am frühen Sonntagmorgen wurden in Frick bei Bad Säckingen fünf männliche Personen nach einem Einbruchsversuch verhaftet. Tatort des Einbruchversuchs war die Post in Frick. Der Alarm erging am Sonntag, 31. Juli, kurz nach 6 Uhr. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit mehreren Patrouillen ein und konnte dabei fünf verdächtige Personen

anhalten. Es handelt sich um fünf Männer zwischen 16 und 18 Jahren unterschiedlicher Staatsangehörigkeit, wovon drei in der Region gemeldet sind. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass zudem in ein Einkaufsgeschäft am Widenplatz in Frick eingebrochen wurde. Dabei wurde unter anderem Bargeld entwendet. Ein Zusammenhang zu den angehaltenen

Personen wird derzeit überprüft. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Die vier jugendlichen Tatverdächtigen werden sich vor der Jugendanwaltschaft zu verantworten haben.