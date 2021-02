von sk

Trotz der schwierigen Situation im Jahr 2020, bedingt durch Corona, hat sich der BUND Bad Säckingen weiter für die Umwelt engagiert. „Leider mussten auch bei uns viele Programmpunkte abgesagt beziehungsweise verschoben werden“, sagt die Vorsitzende Wioletta Koch. Dennoch habe der BUND einiges erreicht: Damit bei Obstbäumen zur Ernte das Obst auch verwendet wird und nicht einfach nur auf dem Boden verfault, hat der BUND Bad Säckingen im Frühling 2020 kleine Hinweisschilder entworfen, die zeigen, dass das Pflücken an diesem Baum erlaubt und gewünscht ist. Die ersten Schilder wurden am Murger Weg und auch in privaten Gärten angebracht. Dies schreibt der BUND Bad Säckingen in einer Pressemitteilung.

Außerdem wurden 30 neue Nistkästen in und rund um Bad Säckingen aufgehängt. Für alle, die gerne einen eigenen Nistkasten im Garten aufhängen möchten, können beim BUND einen Nistkasten-Bausatz erwerben. Auch das Hinweisschild „Pflücken erlaubt“ kann dort abgeholt werden. Im Sommer hat die Bad Säckinger Ortsgruppe mit dem Schwarzwaldverein beschlossen, am Murger Weg ein Wildbienenhotel aufzustellen. Angesichts der aktuellen Diskussion um das Insektensterben soll dies mit einer Infotafel ein weiterer Beitrag dazu sein, das Thema bei der Bevölkerung ins Bewusstsein zu rufen. Das Bienenhotel wird voraussichtlich im Frühling aufgestellt.

Da der Murger Weg auch ein beliebter Radweg ist, wurde dieser Standort für ein weiteres BUND-Projekt ausgewählt. Es entstand die Idee, den Radfahrern zu danken, die durch ihren Verzicht auf das Auto einen wesentlichen Beitrag am Umweltschutz leisten. Jeder Radfahrer auf dem Murger Weg ersetzt potenziell eine Autofahrt auf der B 34. Diese Leistung soll mit einer Tafel verdeutlicht werden, die anzeigt, wie viele Fahrräder am Tag bereits durchgefahren sind. Die Stadt Bad Säckingen hat dieser Idee zugestimmt. „Aktuell sind wir mit den Stadtwerken im Gespräch über eine mögliche Installation“, erklärt Koch. Ziel sei es, im Frühling oder Sommer eine solche Tafel aufzustellen.

Im Sommer wurde die BUND-Kindergruppe gestartet. Dank Elke Floriane Schmidt sollen auch in diesem Jahr wieder Angebote für Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis zwölf Jahren angeboten werden. Im Oktober fand der Vortrag „Smart City, Digitale Bildung, Breitband und 5G – Ziele und Folgen für Mensch und Umwelt“ mit dem Referenten Peter Hensinger statt.

Im Frühling will der BUND Bad Säckingen zum ersten Mal einen Wettbewerb starten. Das Thema: „BUND sucht den schönsten naturnahen Garten“. Die Wettbewerbsteilnehmer sind gleichzeitig auch die Jury. Ziel sei es, dass die Leute, die sich viel Mühe geben, einen insekten- und tierfreundlichen Garten zu gestalten, Anerkennung bekommen und anderen zeigen, wie schön so ein naturnaher Garten aussehen kann. Außerdem soll durch den Wettbewerb wieder ins Bewusstsein gerufen werden, wie wichtig es in der aktuellen Zeit ist, auch innerstädtisch viele Erholungs- und Rückzugsgebiete für Insekten zu schaffen und damit eine hohe Biodiversität sicherzustellen.