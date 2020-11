Bad Säckingen vor 2 Stunden

Gute Chancen für Gewerbegebiet Gettnau: So beurteilt der Naturschutz die Bad Säckinger Bauwünsche

Wo gibt es in Bad Säckingen noch Flächen für eine bauliche Entwicklung? Das beantwortet in der Regel ein Flächennutzungsplan. Der soll jetzt um 17 Gebiete erweitert werden. Doch so einfach ist das nicht. Denn: Will eine Gemeinde mehr Bauland ausweisen, haben da etliche Behörden ein Wörtchen mitzureden – allen voran der Naturschutz.