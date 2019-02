"Ich gehe davon aus, dass die Bauleitplanung erst in anderthalb Jahren abgeschlossen sein wird. Erst danach geht es an die Erschließung der Grundstücke", so Weiß. Gemeint sind Flächennutzungsplan und Bebauungsplan für das Gelände. Zugleich gebe es einen "enormen Ansiedlungsdruck", denn das Gebiet in unmittelbarer Nähe zum Schweizer Zoll sei für Gewerbebetriebe sehr attraktiv: "Wir tun, was wir können, doch die Interessenten werden sich noch gedulden müssen", so Weiß.

Flächennutzungsplan-Änderung soll nun zügig vorankommen

Verzögerungen gibt es vor allem im Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans. Vergangenes Jahr hatte Weiß noch die Hoffnung gehegt, dass dieses im Januar beendet sein könnte. Allerdings musste die Verwaltungsgemeinschaft Bad Säckingen, der auch die Gemeinden Murg, Rickenbach und Herrischried angehören, nach etlichen Problemen zwischenzeitlich ein neues Planungsbüro beauftragen: "Ich hoffe inständig, dass es nach diesem Wechsel nun zügig weitergeht, und wir Ende des Jahres einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan haben", so Weiß.

Auch die anderen Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft seien darauf angewiesen, dass das Verfahren, dass sich inzwischen über viele Jahre hinschleppt, endlich zu einem Abschluss komme. Auf jeden Fall soll im Lauf der nächsten Monate die Offenlage erfolgen.

Parallel läuft inzwischen auch das Bebauungsplanverfahren für das künftige Gewerbegebiet, mit dem die Voraussetzungen für die Überplanung der Grundstücke geschaffen werden. Erste Entwürfe für die Planung werden aktuell erstellt, so Weiß. Hier hat der Gemeinderat von Bad Säckingen das letzte Wort.

Stadt hat alle Grundstücke gekauft

Derweil ist die Stadt inzwischen Besitzerin aller Grundstücke auf dem Gettnauer Boden. "Wir haben alle Grundstücke vom Land aufgekauft. Ohnedies wäre nichts gegangen", sagt Peter Weiß. Das Land habe im Gegenzug die Pachtverträge mit den dort ansässigen Schrebergärtnern gekündigt.

Ebendies hatte bereits vergangenes Jahr unter den gut 30 Betroffenen Kleingärtnern für erhebliche Irritation gesorgt. Schon damals hatte Peter Weiß entgegnet, dass alle Gärten weiter betrieben werden dürfen, bis tatsächlich gebaut wird. Daran habe sich nichts geändert, sagt der Bauverwaltungsleiter im Gespräch mit unserer Zeitung: "Wir versuchen, die Belange der Kleingärtner so weit wie möglich zu berücksichtigen, immerhin sind viele von ihnen schon seit Jahrzehnten auf dem Gettnauer Boden tätig."

Auch die Suche nach Alternativgrundstücken gehe weiter. Hier helfe die Stadt im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der Suche nach Ersatzparzellen, so Weiß.

