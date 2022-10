Der Preis

Der Deutsche Musical Theater Preis wird von der Musical Akademie verliehen. Nach eigenen Angaben ist es der einzige Musical-Preis im deutschsprachigen Raum, der von Musicalprofis an Musicalprofis verliehen wird. In insgesamt 14 Kategorien werden die besten Produktionen ausgezeichnet. Tommy Tailors Traumfabrik war neben dem besten Bühnenbild auch in der Kategorie bestes Kostüm- und Maskenbild nominiert.