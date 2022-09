von Susanne Eschbach

Steht den Freunden und Fans des Gloria-Theaters die letzte Spielsaison bevor? Zumindest hat Intendant Jochen Frank Schmidt eine Andeutung gemacht. „Die diesjährige Saison ist voll finanziert“, sagte er bei der Vorstellung des neuen Spielplans. „Dies kann aber auch die letzte Saison sein.“

Folgen der Pandemie-Jahre

Noch habe sich das Theaterhaus von der Corona-Pandemie nicht erholt. Nur unter großen Anstrengungen und Nachbesserungen sei es dem Gloria-Theater möglich gewesen, das Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“ auf die Bühne zu bringen. Teilweise waren es gerade mal 100 Besucher in einer Vorstellung – weil wegen der Schutzregeln nicht mehr erlaubt waren.

Die Simon und Garfunkel Revival Band kommt am Freitag, 3. März, nach Bad Säckingen. | Bild: Carsten Strum

„Das Kaufverhalten unserer Besucher hat sich verändert“, fügt der kaufmännische Leiter des Gloria-Theaters, Alexander Dieterle, an. Seien zuvor viele Tickets bereits schon im Vorfeld vergriffen gewesen, werde jetzt die Kartenbestellung bis kurz vor dem Veranstaltungstermin hinausgezögert. Trotzdem: „Wir sind guten Mutes“, so Jochen Frank Schmidt. Momentan stehen Schmidt und Dieterle vor der Herausforderung, neue Käuferschichten für sich zu gewinnen.

Gloria-Theater 2006 gründeten Alexander Dieterle und Jochen Frank Schmidt die Gloria-Theatergesellschaft GmbH. Sie betreibt das Gloria-Theater in Bad Säckingen sowie das Festspielhaus Badenweiler, produziert Musicals, berät Kommunen und Institutionen im Kulturbereich und produziert Tonträger und Filme. Der gesamte Spielplan des Gloria-Theaters auf der Homepage

„Wir haben viel vor in dieser Saison“, kündigt Schmidt das neue Programm an. Es sei ein ambitioniertes Programm mit vielen bekannten Gesichtern, aber auch mit Akteuren, die zum ersten Mal nach Bad Säckingen kämen.

Doch bevor es mit dem Programm losgeht, arbeiten die Handwerker im Gloria Theater daran, die seit vier Monaten bestehende Baustelle zu Ende zu bringen. Eine neue Heizung und die neue Lüftungstechnik sind jetzt eingebaut worden. „Eigentlich wollten wir längst fertig sein“, so Schmidt. Doch krankheitsbedingte Ausfälle und Lieferengpässe sorgten für Verzögerungen. Doch pünktlich am Freitag, 7. Oktober, zum Start in die neue Saison, soll alles fertig sein.

Vorfreude auf neue Gesichter und ein Wiedersehen

Neu in Bad Säckingen ist die Comedy „Witz vom Olli“.

Bild: Mawi-Concerts

Viele kennen den Mann, wie er im Auto sitzend und eine Kamera auf dem Armaturenbrett einen Witz zum Besten gibt. Jetzt hat Olli seinen Platz im Auto mit dem auf der Bühne getauscht und zeigt in Bad Säckingen am Freitag, 2. Dezember, sein inzwischen zweites Bühnenprogramm. Ebenfalls neu mit dabei ist Kabarettist Christoph Sieber am Freitag, 12. Mai.

Christoph Sonntag. | Bild: Markus Palmer

Die neue Saison startet am Freitag, 7. Oktober, mit Christoph Sonntag, inzwischen schon Stammgast auf der Gloria-Bühne. Es gibt auch ein Wiedersehen mit Eure Mütter, der Beatles Tribute Band (14. Oktober), Ingo Appelt (21. Oktober) und der AC/DC-Rock-Show (4. November).

AC/DX. | Bild: Josef Edvard Gregor Photography

Es gibt außerdem ein Wiedersehen mit der Queen Revival Band, den japanischen Trommlern Kokubu, der Simon & Garfunkel Revival Band, den Danceperados of Ireland und für die Kinder steht das Kindermusical „Die Schneekönigin“, am Dienstag, 13. Dezember, auf dem Programm.

Mit dabei ist auch Abdelkarim am Freitag, 13. Januar 2023. | Bild: Peter Woller

Der Theaterring zeigt in diesem Jahr neben Christoph Sonntag, das Schauspiel „Amadeus“ (25. November), sowie die Oper „La Traviata“ (1. April 2023) und die Hommage Udo Jürgens (2. Mai 2023).

Traumfabrik noch bis Januar

Ebenfalls weiter geht es auch mit dem Gloria-Musical. Noch bis Januar finden weitere Vorstellungen statt, bevor dann in der Traumfabrik die Maschinen still stehen. „Das wird endgültig die letzte Spielzeit sein“, so der Intendant über „Tommy Tailors Traumfabrik“.