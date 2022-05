von sk

Eine 53-jährige Autofahrerin kollidierte bei der Autobahnausfahrt Frick mit einem anderen Verkehrsteiler und einem Ausfahrtsschild. Dabei entstand hoher Sachschaden. Die Fahrzeuglenkerin aus der Region war von Basel kommend auf der Autobahn A3 Richtung Frick unterwegs und wollte die dortige Ausfahrt nehmen. Praktisch ungebremst fuhr sie in der Ausfahrt in einen Verkehrsteiler und dem dahinter befindlichen Ausfahrtsschild. Durch den heftigen Aufprall fuhr sie erneut auf die Autobahn, querte beide Fahrbahnen und kollidierte mit der Mittelleitplanke, wo das Fahrzeug letztlich zum Stillstand kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ebenfalls entstand beträchtlicher Sachschaden an den Autobahneinrichtungen. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Der Führerausweis wurde der Unfallverursacherin zuhanden des Straßenverkehrsamtes abgenommen.

Schwörstadt: Betrug durch falsches Gewinnversprechen

Einer verbreiteten Betrugsmasche ist ein 35-jähriger Mann am Freitagmittag in Schwörstadt erlegen. Über den Tag verteilt erhielt er immer wieder Anrufe einer angeblichen Lotteriegesellschaft. Dabei wurde ihm verkündet, er habe einen fünfstelligen Betrag bei einer Lotterieziehung gewonnen. Zur Abwicklung der Geldübergabe müsse er allerdings zunächst mehrere hundert Euro vorstrecken. Nachdem er dann einige Gutscheine gekauft und die Codes übermittelt hatte, war die angebliche Lotteriegesellschaft nicht mehr zu erreichen. Ermittlungen wegen gewerbsmäßigem Betrug laufen an.