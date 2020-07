Gerade haben die Stadtwerke Bad Säckingen mit der vier Millionen Euro teuren Erweiterung des Heizwerks Süd die größte Einzelinvestition in ihrer Unternehmensgeschichte getätigt, schon steht das Unternehmen in den Startlöchern für das nächste Großprojekt: Im Herbst wird der kommunale Energieversorger den Ausbau des Wärmenetzes in der Altstadt beginnen, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Ritter im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte. Mit diesem Vorhaben soll die Altstadt in den kommenden Jahren praktisch auf eine CO 2 -neutrale Wärmeversorgung umgestellt werden. Und so ganz nebenbei hat das Unternehmen auch noch einen wichtigen Innovationspreis errungen.

Im Kessel der Stadtwerke Bad Säckingen ist gerade richtig Dampf, das wurde bei der Einweihung des erweiterten Heizwerks am Freitag deutlich. Was da am Rande des Brennet-Parks realisiert wurde, sei in mehrfacher Hinsicht ein Meilenstein – für das Unternehmen ebenso wie für die Kunden, die von einem noch leistungsfähigeren, dezentral strukturierten Angebot profitieren könnten.

Die Gebäudefläche verdoppelt, die Leistung der Anlage gar auf 4200 Megawattstunden verdreifacht. Das kann sich sehen lassen. Zudem spare das mit Biomethan betriebene Heizwerk im Vergleich zur Wärmeerzeugung mit Heizöl rund 3600 Tonnen CO 2 ein. Dabei liege der Schwerpunkt der Anlage neuerdings auf der Stromproduktion, das heißt: „Wir können die Anlage dann starten, wenn der Strompreis am höchsten ist.“ Für die entsprechende Vermarktung haben sich die Stadtwerke die Stadtwerke Würzburg als Kooperationspartner an Bord geholt. Somit könnten in Zukunft also Strom für 4000 Haushalte und die Wärmeversorgung für 1000 Haushalte vom Heizwerk Süd aus produziert werden, so Ritter weiter.

Die seit Jahren geplante Erweiterung des Wärmenetzes auf die Bad Säckinger Altstadt ist damit nicht nur mühelos möglich und sondern beinahe etwas wie die logische Konsequenz. Und sie soll laut Ritter auch in absehbarer Zeit beginnen: „Im Herbst werden wir in der Fischergasse mit den Arbeiten starten und uns im Rahmen des ersten Bauabschnitts über die Metzgergasse und den Spitalplatz in die Spitalgasse vorarbeiten.“ Die Kundenaquise laufe auf vollen Touren, wobei Ritter einräumt, dass die späteren Nutznießer von dem Vorhaben überzeugt werden müssten, denn es sei durchaus mit fünfstelligen Investitionskosten für Hausbesitzer verbunden.

Im Zuge der Wärmenetz-Erweiterung werden auch Versorgungsleitungen verlegt. Zudem werden die ersten Maßnahmen umgesetzt, um die Altstadt barrierefrei zu machen, so Ritter. Etwa im Sommer kommendes Jahr soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein. Für die Gesamtmaßnahme sind etwa drei bis fünf Jahre veranschlagt.

Bürgermeister Alexander Guhl zeigte sich von dem nun abgeschlossenen Bauvorhaben ebenfalls beeindruckt. Es stecke eine stringente Planung und Umsetzung dahinter. Das Heizwerk sei ein weiteres Leuchtturmprojekt, das dem ohnehin guten Namen der Stadtwerke in Sachen Wärmeversorgung nur zuträglich sein könne, so Guhl.

Dass das Unternehmen generell gut am Markt platziert ist, zeigt sich übrigens auch in anderer Hinsicht: Gerade wurden die Stadtwerke mit dem Innovationspreis „Top 100“ ausgezeichnet, um den sich etwa 10.000 Firmen beworben haben, wie Geschäftsführer Ritter sagt: „Überzeugt hat die Jury dabei nicht ein bestimmtes Produkt, sondern die Art, wie wir Innovation in die Arbeitsabläufe integriert haben.“ Den Preis hätten die Stadtwerke übrigens erst als zweites Unternehmen der Energiebranche erhalten.

