Bad Säckingen vor 1 Stunde

Der Lockdown fordert erste Opfer in der Bad Säckinger Gastronomie: Die Pächter der „Fuchshöhle“ geben auf

Paul und Christina David, Pächter der „Fuchshöhle“ in Bad Säckingen, geben den Betrieb des Restaurants auf und kehren in ihre Heimat an der Ostsee zurück.