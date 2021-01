Kreis Waldshut Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Der Gastronomie droht ein stiller Tod: Dehoga rechnet infolge des Corona-Lockdowns mit einem weitflächigen Betriebssterben

Im dritten Monat läuft der Corona-Lockdown, der insbesondere flächendeckende Schließungen der Gastronomie bedeutet. Und viele Betriebe sind längst am Limit angekommen, sagt der Dehoga. In den nächsten Monaten werden viele Lokale und Hotels von der Bildfläche verschwinden – die meisten wohl unbemerkt und in aller Stille. Wir zeigen die Gründe – und die Folgen.