von Axel Kremp

Christine Rutschmann verlässt die Schopfheimer Friedrich-Ebert-Schule mit Ziel Hochrhein. Die 44-Jährige wird neue Chefin der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule in Bad Säckingen. Aufgewachsen ist Christine Rutschmann in Rheinfelden, ihr Abitur legte sie am Wirtschaftsgymnasium in der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen ab. Nach dem Studium des Lehramts für Grund- und Hauptschulen führte sie das Referendariat an die Friedrich-Ebert-Schule in Schopfheim, der sie bis jetzt die Treue gehalten hat.