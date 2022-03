Ein Waldstück am Ortseingang des Ortsteils Rippolingen stand am Freitag, 25. März, in Flammen.

Sie sei gegen 16:45 Uhr zu dem Flächenbrand gerufen worden. „Auf dem trockenen Boden fanden die Flammen reichlich Nahrung, entsprechend flott breiteten sie sich aus“, so die Feuerwehr.

Als die ersten Feuerwehrleute zu Fuß am schwer zugänglichen Einsatzort ankamen, stand der Wald laut Gesamtwehrkommandant Tobias Förster auf einer Fläche von 200 mal 100 Metern in Brand. Und so galt es zunächst mit einer langen Leitung bis zu einem Hydranten am Ortseingang die Wasserversorgung aufzubauen und mit dem im Löschfahrzeug mitgeführten Wasser ein Ausbreiten des Brandes zu verhindern. Beides gelang.

Nach etwa einer Stunde habe es zwar noch reichlich rauchende Glutnester auf der großen Fläche gegeben. Der Brand sei aber aber dann unter Kontrolle gewesen, wie die Feuerwehr berichtet. Landwirte brachten mit Vakuumfässern zusätzliches Löschwasser zur Einsatzstelle. Die Feuerwehr Bad Säckingen war mit neun Fahrzeugen und 45 bis 50 Einsatzkräften aus allen vier Abteilungen im Einsatz. Die Brandursache sei noch unklar, berichtet die Wehr.