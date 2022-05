von sk

Laufenburg: Unbekannte wollen Geldautomat knacken

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag, 8. Mai, in Laufenburg versucht, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale im Laufenpark aufzubrechen. Berichtet die Polizei. Am Gerät seien deutliche Hebelspuren erkennbar gewesen. Auch die Bedienelemente waren laut Angaben beschädigt.

Die Täter mussten laut der Schilderungen allerdings ohne Beute wieder abziehen. Der Automat erwies sich offensichtlich als hartnäckig und hielt den Aufbruchversuchen stand.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, solle sich beim Polizeiposten Laufenburg melden, unter Telefon 07763/9288-0.

Bad Säckingen: 25-Jähriger pöbelt und beleidigt

Ein betrunkener Mann soll am Samstag, 7. Mai, in Bad Säckingen Frauen beleidigt haben. Wie Polizeisprecher Mathias Albicker mitteilt. Laut Schilderungen war eine Polizeistreife zunächst kurz vor 13 Uhr von mehreren Bürgern angesprochen worden. Ein aggressiver Mann soll vor einem Geschäft im Hebelweg Frauen beleidigt haben. Die Streife traf dort auf einen alkoholisierten 25-jährigen Mann, der vom Platz verwiesen wurde.

Keine halbe Stunde später soll derselbe Mann vor einem Einkaufsmarkt in der Tullastraße aufgefallen sein. Laut Angaben soll er dort Kunden angeschrien, bedroht, beleidigt und geschlagen haben. Die Polizisten nahmen den Betrunkenen zur Ausnüchterung mit aufs Revier.

Die Beamten hätten an beiden Orten Personen angetroffen, die von dem Mann verbal angegangen worden waren.

Die Polizei bittet Zeugen, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, sich zu melden. Wer das Verhalten des Mannes in einem weißen Tanktop ebenfalls beobachtet hat oder sogar davon betroffen war, soll sich melden unter Telefon 07761/934-0.

Bad Säckingen: Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro ist die Folge eines Unfalls am Freitag, 6. Mai, in Bad Säckingen, in den drei Fahrzeuge verwickelt gewesen sind.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schildert, fuhr ein 59-jähriger Mercedesfahrer aus der Tullastraße nach links auf die Jurastraße. Er missachtete die Vorfahrt und krachte in einen Opel. Der Opel soll sich gedreht haben und gegen einen an der Kreuzung wartenden VW geprallt sein.

Die 61-jährige Beifahrerin Mercedes habe sich leicht verletzt und sei vor Ort vom Rettungsdienst versorgt worden. Alle anderen Fahrzeuginsassen sind laut Angaben unversehrt geblieben.

Dogern: Schadensverursacher begeht Unfallflucht

Ein auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Möbelmarkts in Dogern geparkter Seat ist laut Mitteilung der Polizei am Freitag zwischen 8.15 und 13.15 Uhr beschädigt worden. Vermutlich habe der Lenker eines weißen Transporters einen Schaden von 1000 Euro verursacht und sei davon gefahren, ohne sich um den Fall zu kümmern.

Laut Information steht der Mitarbeiterparkplatz auch Kunden zur Verfügung. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) bittet um Hinweise.