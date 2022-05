von sk

Ein 63-jähriger Mofafahrer ist nach einer Kollision mit einem Lastwagen am Donnerstagsmorgen, 5. Mai, in Brugg gestorben. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Pressemitteilung schreibt. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Mofafahrer gerät vor den Lastwagen

Der 63-Jährige fuhr mit seinem Mofa laut Angaben der Polizei kurz vor 9.30 Uhr von Lauffohr in Richtung Brugg. Gleichzeitig sei ein Lastwagen an der Kreuzung zur Casino-Brücke links abgebogen.

Kanton Aargau Frontalkollision fordert Todesopfer Das könnte Sie auch interessieren

Aus noch ungeklärten Gründen sei der Mofafahrer mit seinem Kleinkraftrad vor den Lastwagen geraten und überrollt worden. Der 63-Jährige starb laut Information noch an der Unfallstelle. Die Unfallgruppe der Kantonspolizei sicherte die Spuren.

Es war der zweite tödliche Unfall im Kanton Aargau innerhalb von zwei Tagen.