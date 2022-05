von sk

Rauch im Rappensteintunnel sorgt für Straßensperrung

Am Dienstagmittag, 10. Mai, gegen 15.45 Uhr, hat Rauchentwicklung aus dem Rappensteintunnel der A 98 bei Laufenburg für eine kurzzeitige Straßensperrung gesorgt. Bei der Überprüfung durch die Feuerwehr war alles wieder in Ordnung. Ein defekter und stark qualmender Pkw hatte zuvor den Tunnel passiert. Der aus dem Tunnel ziehende Rauch dürfte durch diesen verursacht worden sein.

Zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen – beide leicht verletzt

Leicht verletzt haben sich zwei Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß am Dienstag, 10. Mai, gegen 16.15 Uhr, in Bad Säckingen. Die Männer im Alter von 30 und 37 Jahren waren sich auf einem Rad- und Fußweg eingangs einer Unterführung der Bergseestraße begegnet und kollidiert. Während einer der Beteiligten nach derzeitigem Ermittlungsstand zu weit links gefahren sein dürfte, ergaben sich beim zweiten Hinweise auf die mögliche Einschränkung der Fahrtüchtigkeit durch Drogenbeeinflussung. Eine Blutprobe wurde erhoben. Beide Radler verletzten sich leicht. Der Ältere kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Das Pedelec und das Rennrad wiesen Mängel an den Bremsen auf. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro je Fahrrad geschätzt.

Motorradfahrer verletzt sich nach Überschlag

Am Dienstagmittag, 10. Mai, hat sich der Fahrer eines 125er Motorrades bei einem Sturz auf der K 6547 zwischen Tiefenstein und Schachen leicht verletzt. Gegen 14.20 Uhr war der 18-jährige von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Er erlitt leichte Verletzungen an den Beinen. Der Rettungsdienst war vor Ort und versorgte den Verletzten. Der Sachschaden an der Maschine liegt bei rund 2000 Euro.