von sk

Todtmoos: Bauernhaus steht in Flammen

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstag, 10. Mai, 8 Uhr, zu einem Brand eines alten Bauernhauses ausgerückt. Laut Polizeibericht war das Feuer um die Mittagszeit unter Kontrolle. Eine Bewohnerin sei mit einer leichten Rauchvergiftung behandelt worden. Alle anderen Bewohner seien unverletzt geblieben. Die Polizei vermutet, dass das Feuer im Erdgeschoss in der Küche ausgebrochen ist.

Einzelheiten zum Brand des Bauernhauses in Todtmoos lesen Sie hier:

Todtmoos Update: Der Brand im Bauernhaus ist unter Kontrolle – das ist der aktuelle Stand Das könnte Sie auch interessieren

Rickenbach: Wohnmobil aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag, 9. Mai, in Rickenbach-Hottingen ein Wohnmobil aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt. Sie nahmen einen Kindergeldbeutel mit Münzgeld mit und verursachten am Fahrzeug laut Angaben einen Schaden von geschätzt rund 500 Euro.

Das Wohnmobil stand vor einem Haus in der Dorfstraße. Der oder die Täter sollen eine kleine Seitenscheibe eingeschlagen und den Geldbeutel gestohlen haben. Fette Beute machten sie dabei nicht. In der Geldbörse befand sich laut Schilderung der Polizei nur Münzgeld. Der Sachschaden am Wohnmobil dagegen liegt bei rund 500 Euro.

Der Polizeiposten Görwihl (Telefon: 07764/932998-0) ermittelt und bittet die Bevölkerung, wachsam zu sein. Denn: Laut Angaben der Polizei gab es weitere derartige Fälle.

Schopfheim: Einbruch in eine Scheune

Eine Leiter, ein Räumer, ein Tor und ein Stromaggregat wurden laut Polizeibericht vergangenes Wochenende, Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Mai, aus einer Scheune in der Dossenbacher Straße in Schopfheim gestohlen. Der Schaden steht bislang noch nicht fest.

Die Scheune befindet sich gegenüber der Motocross-Strecke. Daher hofft die Polizei auf Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, kann sich beim Polizeirevier Schopfheim melden, unter Telefon: 07622/666980.

Bad Säckingen Blaulichtreport: Unbekannte wollen im Laufenpark einen Geldautomaten knacken Das könnte Sie auch interessieren