von sk

Bad Säckingen: Streit unter Autofahrern eskaliert

Ein Streitgespräch zwischen einer 39-jährigen Autofahrerin und einem 75 Jahre alten Autofahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bad Säckingen ist am Montagmorgen, 11. Juli, eskaliert. Passanten griffen ein und dürfte Schlimmeres verhindert haben. Wohl eine angeschlagene Autotür war der Grund des Streites, in dessen Verlauf die Frau den Mann beleidigt und der Mann die Frau körperlich attackiert und gewürgt haben soll. Die Frau wies leichte Rötungen auf. Ein Sachschaden am betroffenen Auto war nicht erkennbar. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Beteiligte.

Wehr: Autofahrer kommt von Straße ab und verletzt sich schwer

Am Montagmittag, 11. Juli, gegen 15.10 Uhr, ist ein 19-jähriger Autofahrer auf der L 155 zwischen Wehr und Bergalingen von der Straße abgekommen. Der junge Mann verletzte sich und kam in ein Krankenhaus. Er war in einer Kurve von der Fahrbahn geraten, eine Böschung hinaufgefahren und von dort wieder zurück auf die Straße abgewiesen worden, wo der Wagen auf der Seite zum Liegen kam. Ersthelfer befreiten den Fahrer aus dem schwer beschädigten Pkw. Rettungsdienst samt Notarzt und die Feuerwehr waren im Einsatz, um den Verletzten zu versorgen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro.

Schwörstadt: Nötigung im Straßenverkehr

Ein unbekannter Motorradfahrer soll am Montag, 11. Juli, gegen 17 Uhr, einen Fahrer eines roten Saab in der Hauptstraße mehrfach genötigt haben. Der Motorradfahrer habe den Fahrer des Saab insgesamt dreimal überholt und nach dem Einscheren zum Abbremsen gezwungen. Am Ortsausgang, in Fahrrichtung Rheinfelden, habe der Motorradfahrer abermals den Saab überholt und dabei auf die hintere Seitenscheibe des Saab geschlagen. Der Motorradfahrer trug schwarze Kleidung sowie einen schwarzen Helm und war auf einem schwarzen Motorrad unterwegs. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623/7404-0 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Motorradfahrer geben können.

Dogern: Fass mit Gefahrgut beschädigt

Am Montag, 11. Juli, gegen 1.:30 Uhr, wurde ein Fass mit Gefahrgut auf einem Betriebsgelände in Dogern beschädigt. Ein Gabelstapler hatte das Fass gestreift. Aus dem dadurch entstandenen Leck trat die Substanz, ein leicht entzündliches und bei Kontakt reizendes Harz, aus. Ein Teil des Harzes gelangte über eine Ablaufrinne ins öffentliche Abwassernetz. Der Großteil wurde von der Feuerwehr gebunden. Weitere Maßnahmen sind in Absprache mit den verständigten Behörden geplant. Neben einem Großaufgebot an Feuerwehr war auch das Rote Kreuz mit dem Rettungsdienst, Notärzten und dem Ortsverein im Einsatz. Verletzt wurde niemand, eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht.

Rheinfelden: Falschfahrer auf Autobahn A 98

Am Montag, 11. Juli, gegen 12.17 Uhr, war zwischen dem Autobahndreieck Hochrhein in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Lörrach-Ost ein Falschfahrer unterwegs. Der Fahrer eines blauen Mercedes-Benz fuhr wohl von der Autobahn A 861 kommend auf die Autobahn A 98 auf und bog dann links entgegen der Fahrtrichtung ein. Im Baustellenbereich der Dultenaugrabenbrücke habe der Fahrer ein Wendemanöver durchgeführt. Verkehrsteilnehmer, welche durch den Falschfahrer gefährdet wurden, mögen sich bitte bei der Verkehrspolizei Weil am Rhein melden. Ebenso Zeugen, welche Hinweise zu dem Falschfahrer geben können. Die Verkehrspolizei ist unter der Telefonnummer 07621/98000 erreichbar. Bei dem Fahrer des Mercedes-Benz soll es sich um einen älteren Mann mit weiß / grauen Haaren gehandelt haben. Er sei alleine in seinem Auto unterwegs gewesen.