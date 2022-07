Murg: Holzschopf brennt

Am Samstagmittag, 9. Juli, hat in Murg ein Holzschopf gebrannt. Der Brand war gegen 15.30 Uhr auf dem Grundstück eines Hauses gemeldet worden, so die Polizei. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnte der Brand von dem Eigentümer und einem Nachbar gelöscht werden, teilte die Polizei weiter mit. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Möglicherweise steht die vorherige Nutzung eines Unkrautbrenners im Zusammenhang mit dem Brand, vermuten die Behörden.

Todtmoos: Drei Schwerverletzte bei Motorradunfällen

Am Sonntagmorgen, 10. Juli, sind laut Mitteilung der Polizei nahe Todtmoos drei Personen bei Motorradunfällen schwer verletzt worden. Alle drei wurden mit Rettungshubschraubern in verschiedene Kliniken verlegt. Der erste Verkehrsunfall passierte gegen 11 Uhr auf der L 148 kurz vor Todtmoos. Ein 62 Jahre alter Mann war mit einer Sozia in einer Motorradgruppe talwärts in Richtung Wehr unterwegs, als er nach Angaben der Polizei ausgangs einer Kurve von der Fahrbahn abkam und stürzte. Seine Sozia und er verletzten sich schwer. Mit zwei Rettungshubschraubern wurden sie in verschiedene Kliniken gebracht. Das Motorrad wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Gegen 12.20 Uhr kam es auf der L 150 zum zweiten Motorradsturz. Ein 44 Jahre alter Motorradfahrer erlitt nach Polizeiangaben schwere Verletzungen und kam ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Er dürfte in einer scharfen Kurve zu schnell gewesen sein, war deshalb von der Straße geraten und zu Fall gekommen, so die Polizei. Während der Motorradfahrer noch im Grünstreifen zum Liegen kam, rutschte sein Motorrad mehrere Meter die Böschung hinunter. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. First Responder, der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren neben den Rettungshubschrauberbesatzungen und der Polizei auch im Einsatz.

Unfall ging glimpflich aus

Glück im Unglück dagegen hatten ein 48 Jahre alter Motorradfahrer und ein 46-jähriger Fahrradfahrer. Die beiden hatte sich auf der L 151 bei Todtmoos-Weg touchiert und waren in eine Wiese gestürzt, so die Polizei. Sie blieben unversehrt. Der Rennradfahrer hatte nach Polizeiangaben auf der Straße gewendet und war von dem herannahenden Motorradfahrer gestreift worden. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.