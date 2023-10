Ein schwarzer Audi war am Sonntagmorgen, 29. Oktober, gegen 4.50 Uhr von Wallbach kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Unmittelbar nach der Einmündung Hebelweg/Gießenstraße kam das Auto laut Polizeiangaben aus unbekannter Ursache nach links von der Gießenstraße ab.

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Zaun sowie gegen eine Garage. Letztlich kam er, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, auf einem Zaun zum Stillstand.

Die vier Fahrzeuginsassen wurden teils erheblich verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Am Auto entstand hoher Schaden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 07761 934-0 mit dem Polizeirevier Bad Säckingen in Verbindung zu setzen.