Bad Säckingen vor 3 Stunden

Anlegestelle für Wanderboote: In der Rhein-Au entsteht eine neue Touristenattraktion

Beim Projekt „Rheinliebe – Rheinuferweg extended“ im Rahmen der IBA Basel 2020 ist in Bad Säckingen jetzt das zweite von drei geplanten Projekten in Angriff genommen worden. In der Verlängerung der Hugo-Herrmann-Straße im Wohngebiet Rhein-Au entsteht jetzt eine Anlegestelle für Wanderboote. So möchte die Trompeterstadt auch die Bootstouristen für sich und weiter an Attraktivität gewinnen.