Wie Bürgermeister Alexander Guhl darstellte, biete der Wettbewerb aus Sicht der Stadt und der Campus GmbH die Chance, „für dieses herausragende Gebiet möglichst viele Vorschläge von unterschiedlichen Büros zu erhalten, und das bei einem relativ überschaubaren finanziellen Risiko.

Zugleich bieten die Auschreibungsmodalitäten Gelegenheit, den Rahmen für die Planungsvorschläge genau festzulegen. Anregungen erhofft sich die Stadt insbesondere in den Breichen Verkehrsanbindung und Stadtklima. Auch wird Wert darauf gelegt, dass mögliche Einrichtungen wie ein Therapiebad auf jeden Fall bei den Vorschlägen berücksichtigt werden – ungeachtet dessen, ob es tatsächlich realisiert wird, so Guhl.

Laut Stadtbaumeisterin Margit Ulrich stehen die Themen Städtebau, Landschaftsplanung, Ökologie und die Erstellung eines Mobilitätskonzepts im Mittelpunkt des ersten Teils des Wettbewerbs, bei dem es um eine Ideensammlung für das Gesamtgelände des Gesundheitscampus‚ geht. Dieses umfasst elf Hektar Fläche. Die Einreichungsfrist endet im Februar. Eine Fachjury wird die Gewinner ermitteln, die dann bis Mai im zweiten Teil des Wettbewerbs ihre Vorschläge einreichen dürfen. Dabei geht es um die Realisierungsplanung für das Seniorenzentrum.

Die Aussicht, dass es endlich losgeht, sorgte im Gremium für Begeisterung. Denn die Zeit dränge, wie CDU-Stadtrat Clemens Pfeiffer sagte: „Die Schonfrist bei der Heimbauverordnung läuft in zwei Jahren aus, außerdem warten die Mieter darauf, dass sie endlich Nägel mit Köpfen machen können.“ Umso bedauerlicher sei es, dass das Vorhaben noch nicht den nötigen Rückhalt aus Stuttgart erhält, so Pfeiffer.

Wie Bürgermeister Guhl sagte, habe er zwischenzeitlich Resonanz auf ein Anschreiben an Minister Manne Lucha erhalten. Es bestehen demnach gute Aussichten, dass sich der Minister selbst oder seine Staatssekretärin einen Eindruck vom „Leuchtturmprojekt“ Gesundheitscampus machen. Und auch was das Untererbbaurecht für die Campus GmbH anbelangt, stünden die Zeichen gut, dass in Kürze eine Lösung erzielt werde.