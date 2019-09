Bad Säckingen vor 34 Minuten

Hereinspaziert: Ein exklusiver Rundgang über die Baustelle im Gesundheitscampus

Noch ist von außen nicht viel zu sehen, doch die Bauarbeiten im ehemaligen Krankenhaus von Bad Säckingen sind schon seit gut einem halben Jahr in vollem Gange. Ein Gesundheitscampus mit Ärztezentrum, Rehaklinik samt Therapieerinrichtungen sowie Altenpflegeheim sollen hier in den nächsten Jahren realisiert werden. Ein erster wichtiger Meilenstein wurde in diesen Tagen erreicht: Die Entkernung der noch nicht sanierten Stockwerke eins bis drei ist abgeschlossen. Wir haben uns gemeinsam mit Campus-Manager Peter Mast auf der Baustelle umgesehen.