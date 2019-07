Die Innenstadt von Bad Säckingen soll barrierefrei werden. Am Montagabend hat der Gemeinderat den durch das Ingenieurbüro Zink ausgearbeiteten „Masterplan“ für eine entsprechende Sanierung befürwortet.

Der aktuelle Stand

Wie Jürgen Huber in der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte, hat die Stadt in den vergangenen drei Jahren neun Bushaltestellen barrierefrei umgebaut und entsprechende Straßenübergänge eingerichtet. „Auf der vom Landratsamt bis 2020 vorgegebenen Achse Waldshut-Todtmoos fehlen nur noch die Haltestelle ‚Gymnasium‘ und der Busbahnhof“, so Huber. In Wallbach sollen vier Haltestellen umgebaut werden. Dafür sei ein Fördermittel-Antrag gestellt worden. „Hier kann ein Zuschuss von 50 Prozent abgegriffen werden.“ Das Verfahren laufe noch.