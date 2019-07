von Helmut Kohler

Nach dem kältesten Mai seit 1991 erlebte Bad Säckingen nach dem Juni des Rekord-Hitzejahres 2003 den zweitwärmsten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Der gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 3,2 Grad Celsius (°C) zu warme und 10,5 Stunden zu sonnige Sommermonat war mit einem Niederschlagsdefizit von 36,6 Litern pro Quadratmeter (l/m²) der sechste zu trockene Monat in Folge.

Bad Säckingen 2018 geht als wärmstes Jahr seit mehr als 150 Jahren in die Geschichte am Hochrhein ein – allerdings purzeln die Hitzerekorde in immer geringeren Abständen

Der Monat verabschiedete sich sogar mit der ersten Tropennacht dieses Jahres. Von Sonntag auf Montag wurde an der Wetterstation Kurgebiet Bad Säckingen als tiefste Nachttemperatur 21,9 °C gemessen. Dies war dort die wärmste Nacht seit Aufzeichnungsbeginn 1997. Im Hitzejahr 2018 war an der Wetterstation keine einzige Tropennacht verzeichnet worden.

Bad Säckingen Wetter in Bad Säckingen: Abschied von einem zu trockenen Frühling Das könnte Sie auch interessieren

Nach einem kühlen Mai schaltete auch das Wetter pünktlich zum Start des meteorologischen Sommers mit Hoch „Pia“ auf Sommer um. Mit 30,0 °C verzeichnete Bad Säckingen am 2. Juni den ersten Hitzetag (ab 30 °C) in diesem Jahr. Mit einer sehr warmen südwestlichen Strömung aus Spanien waren auch die folgenden drei Tage bei Sonnenschein allesamt Hitzetage.

Kaltfronten

Die Tiefs „Frank“, „Gebhard“ und „Jörn“ sorgten ab dem 6. mit Kaltfronten für einen radikalen Wetterumschwung. Hatten wir am 5. bei Sonnenschein eine Nachmittagstemperatur von 30,5 °C, so lag die Temperatur einen Tag später zur gleichen Zeit bei leichtem Regen mit 11,0 °C fast 20 °C tiefer. Auch über Pfingsten blieb es bei dem wechselhaften und zu kühlen Aprilwetter. Nach sieben Niederschlagstagen in Folge mit 30,8 l/m² Regen brachte Hoch „Sibylle“ am 13. Juni vorübergehend das sonnige und warme Sommerwetter zurück.

Regen

Ein Gewitter, verursacht von Tief „Ludger“ brachte am Abend des 15. Juni 21,8 l/m² Regen. Die erste Halbzeit war somit 0,4 °C zu warm, mit 52,6 l/m² fielen 45 Prozent des normalen Juni-Niederschlags und die Sonne schien an 107 Stunden 45 Prozent des Junisolls.

Die zweite Hälfte begann am 16. Juni zunächst noch mit Schauern, bevor sich im Tagesverlauf die Sonne immer mehr durchsetzte. Schönwetterhoch „Tale“ bescherte Bad Säckingen dann bis Fronleichnam (20. Juni) warmes bis heißes und sonniges Sommerwetter. So waren der 18. mit 30,2 °C und der 19. mit 30,6 °C zwei weitere Hitzetage.

Bad Säckingen Hitzewelle aus der Sahara beschert Bad Säckingen neue Junirekorde Das könnte Sie auch interessieren

Vom Fronleichnamsfeiertag bis zum 22. Juni sorgte Tief „Momo“ mit bis zu 10 °C kühleren Temperaturen immer wieder für gewittrige Regenschauer. Die Hochs „Ulla“ und „Vera“, die heiße bis sehr heiße Subtropikluft aus dem Norden Afrikas und der Sahara und die hochstehende Junisonne sorgten ab dem 23. Juni für eine ausgeprägte Hitzewelle. Die letzten sieben Tage waren Hitztage, wobei die Temperatur am 26. mit 37,0 °C so hoch anstieg wie noch nie in einem Bad Säckinger Juni.

