von Helmut Kohler

Viele in Bad Säckingen empfanden den meteorologische Frühling 2019 als nass und kalt. In der Realität war er aber leicht zu warm, zu trocken und leicht zu sonnig. Gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 war der 1,45 Stunden zu sonnige meteorologische Frühling 2019 trotz eines rekordkalten Monat Mai noch 0,3 Grad zu warm und mit 242,4 Liter pro Quadratmeter 47,6 Liter zu trocken.

Der erste Frühlingsmonat war zu warm, zu trocken und zu sonnig. Der März war bereits der zwölfte zu warme Monat in Folge. Mit einer feuchten ersten Halbzeit und einer sehr trockenen zweiten Monatshälfte war der erste, zwei Grad zu warme, Frühlingsmonat in Bad Säckingen 15,4 Liter pro Quadratmeter zu trocken und 36,5 Stunden zu sonnig. Der April war der 13. zu warme Monat in Folge, das gab es noch nie seit Aufzeichnungsbeginn 1881.

„April-April, der macht was er will“ und dieses Jahr brachte er Bad Säckingen neben einer Rekord-Schneehöhe auch sommerliche Wärme. Der vier Stunden zu sonnenscheinarme und 15,6 Liter pro Quadratmeter zu trockene April 2019 war gegenüber der langjährigen Norm mit einem Temperaturüberschuss von 0,7 Grad der 13. zu warme Monat in Folge.

Laut Deutschem Wetterdienst gab es bundesweit seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 noch nie 13 zu warme Monate in Folge. Ohne einen Sommertag (ab 25 Grad Norm 4,7 Tage) stand der 1,9 Grad zu kalte Mai im starken Kontrast zum sehr warmen Mai 2018. Mit 97,4 Liter pro Quadratmeter fiel nur 85 Prozent des normalen Mai-Niederschlages und die Sonne schien an 178,5 Stunden 30,5 Stunden unter dem Maisoll.

Der Frühling in Zahlen

41 Niederschlagstage, 4,4 Tage über dem langjährigen Mittel

242,4 Liter pro Quadratmeter Niederschlag, 47,6 Liter pro Quadratmeter unter dem langjährigen Mittel

Drei Tage mit Schneefall, ein Tag mit Schneedecke, zwei Tage unter dem Mittel, höchste geschlossene Schneedecke drei Zentimeter am 4. April

Durchschnittliche Höchsttemperatur 15,44 Grad, 0,16 Grad unter dem langjährigen Mittel

Durchschnittliche Tiefsttemperatur 4,97 Grad, 0,67 Grad über dem langjährigen Mittel

Durchschnittstemperatur 9,91 Grad, 0,27 Grad über dem langjährigen Mittel

Drei Sommertage (ab 25 Grad), 2,1 Tage unter dem Mittel

Keine Hitzetage, 0,1 Tage unter dem langjährigen Mittel

Sechs Frosttage, 6,2 Tage unter dem langjährigen Mittel

Keine Eistage, 0,3 Tage unter dem langjährigen Mittel

518,45 Stunden Sonnenschein, 1,45 Stunden über dem langjährigen Mittel

Tiefsttemperatur: -1,60 Grad am 20. März. Höchsttemperatur: 26,30 Grad am 24. April.