Sowohl Amtsinhaber Alexander Guhl als auch die Herausforderer Angelo De Rosa und Gesche Roestel werden dabei mit von der Partie sein. Geleitet wird die Podiumsdiskussion vom Leiter der Bad Säckinger SÜDKURIER-Redaktion, Andreas Gerber. Aus dem Konstanzer Medienhaus ist Jörg-Peter Rau dabei, der in der Chefredaktion des SÜDKURIER für den Bereich Hochrhein verantwortlich ist und nach der Diskussion auch noch für Fragen zur Verfügung steht. Er wird auch die Begrüßung der Gäste übernehmen.

Neben den drei Kandidaten und dem Moderator werden außerdem drei Experten zu Spezialthemen der Bad Säckinger Kommunalpolitik in das Geschehen eingreifen. Den Bereich Gesundheitsversorgung wird der Facharzt für Chirurgie und spezielle Unfallchirurgie sowie Notfallmedizin, Dr. Dirk Thümmler, das Wort ergreifen und die Kandidaten befragen.

Das Ehrenamt und die Vereine sind das Spezialgebiet von Felix Kromer, Ingenieur und in vielen Gremien tätiger Vereinsmensch und Vorsitzender des Sportausschusses von Bad Säckingen.

Bernhard Biendl, ehemaliger Grünen-Stadtrat und Fahrradbeauftragter der Stadt Bad Säckingen, wird schließlich den Themenschwerpunkt Mobilität mit all seinen Facetten repräsentieren.

Redaktionsleiter Andreas Gerber wird das Kandidaten-Trio darüber hinaus ebenfalls mit teils unbequemen Fragen zu zahlreichen weiteren Themen konfrontieren. Die wichtigsten Eckdaten zu den Kandidaten in Kürze:

Die Bürgermeisterwahl

Die Bürgermeisterwahl in Bad Säckingen ist am Sonntag, 20. Oktober, von 8 bis 18 Uhr. Die SÜDKURIER-Podiumsdiskussion am Dienstag, 15. Oktober, um 19 Uhr im Pavillon der Rehaklinik ist somit die letzte Gelegenheit, alle drei Kandidaten noch einmal in Aktion zu erleben. Briefwahlunterlagen können übrigens über die städtische Homepage oder bei der Stadtverwaltung beantragt werden.