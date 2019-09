Beinahe hätte es vier Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Bad Säckingen gegeben – oder eventuell sogar fünf. Ordnungsamtsleiter Markus Haag bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung, dass am Tag nach Ende der Bewerbungsfrist eine weitere Bewerbung per Post auf dem Rathaus eingegangen sei. Darüber hinaus hatte ein weiterer aus Bad Säckingen stammender Interessent via Facebook weitscheifig per mehrseitigem Flyer seine Bewerbung angekündigt – dann aber das Ende der Bewerbungsfrist am Montag um 18 Uhr ungenutzt verstreichen lassen.

Laut Darstellung von Markus Haag ist die Bewerbung des in Karlsruhe wohnhaften Markus Hanemann per Post bei der Bad Säckinger Stadtverwaltung eingegangen – und zwar am Dienstag, so Markus Haag. Bewerbungsende war hingegen bereits am Montagabend um 18 Uhr. „Die Bewerbung hätte es gemäß unserer Prüfung niemals fristgerecht ins Rathaus geschafft“, so Haag.

Noch dazu seien die eingereichten Bewerbungsunterlagen nicht vollständig, insofern hätte der Wahlausschuss bei seiner Sitzung am Mittwochabend die Kandidatur Hanemanns nicht zulassen können.

Mit dem aus Bad Säckingen stammenden und in der Schweiz lebenden Unternehmer Kai Isemann hatte just vor Bewerbungsende noch ein weiterer Interessent seine Kandidatur zur Bürgermeisterwahl in Aussicht gestellt. In einem mehrseitigen Motivationsschreiben, das er auf Facebook veröffentlichte, begründete Isemann seine Kandidatur unter anderem mit dem Aufruf des ehemaligen Stadtrats Helge Scheibe, der per Inserat einen Gegenkandidat für den Amtsinhaber suchte.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bedauerte Isemann, dass er letztlich am Ende der zweieinhalbmonatigen Bewerbungsfrist aufgrund eines privaten Termins keine Gelegenheit mehr hatte, tatsächlich seine Bewerbung abzugeben.

Zugelassen für die Bürgermeisterwahl am 20. Oktober sind dagegen die drei Kandidaten, die ihre Bewerbungen regulär und innerhalb der Frist abgegeben haben: Amtsinhaber Alexander Guhl wie auch seine Herausforderer Angelo de Rosa und Gesche Roestel.