Die Bewerbungsfrist zur Bürgermeisterwahl in Bad Säckingen ist abgelaufen. Die wahlberechtigten Bürger haben am Sonntag, 20. Oktober, die Wahl zwischen drei Kandidaten um das Bürgermeisteramt in Bad Säckingen. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Alexander Guhl, Linken-Stadtrat Angelo De Rosa und die Wehrer Pferdepflege-Expertin und Mental-Trainerin Gesche Roestel. Auf dem Wahlzettel werden die Kandidaten in der Reihenfolge auftauchen, in der sie ihre Bewerbungsunterlagen beim Rathaus abgegeben haben.

Das letzte Wort hat aber zunächst der Gemeindewahlausschuss, der am Mittwoch, 25. September, um 18 Uhr zusammentritt und über die Zulassung der eingegangenen Bewerbungen entscheiden wird. Die Sitzung ist öffentlich und findet im Sitzungssaal des Rathauses statt.

Zur Bürgermeisterwahl können Wahlscheine für die Briefwahl neben den herkömmlichen Beantragungsarten persönlich oder schriftlich (Telefax, E-Mail) auch durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form beantragt werden, wie Ordnungsamtsleiter Markus Haag erklärt. Über die städtische Homepage gelangen die Bürger auf ein Erfassungsformular für die Antragsdaten. Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden dann per Post zugestellt.

Übrigens: Sollte im ersten Wahlgang keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, gibt es am Sonntag, 10. November, eine Neuwahl.