Hummelhof Obereschach

Eier auf Knopfdruck und gegen Vertrauen: Das Hauptprodukt sind hier seit einigen Jahren frische Eier. Es werden aber auch Eierlikör und Brathähnchen verkauft – außerdem gibt es eine Kartoffelkiste und Nudeln. Bezahlt werden kann nur mit Bargeld. Der Automat des Hummelhofes befindet sich in der Stumpenstraße 8 in Obereschach.

Bild: Dominik Zahorka

Rosenhof im Bräunlinger Ortsteil Bruggen

Bei Familie Moßbrugger kann jeder frische Milch selbst abfüllen: Der absolute Renner des Rosenhofes ist nämlich – neben den frischen Eiern – eine Zapfanlage. Die liefert rund um die Uhr unbehandelte Rohmilch. Es gibt im Automaten aber auch zahlreiche weitere regionale Produkte – dazu gehört sogar eigener Knoblauch. Wer das Angebot des Rosenhofes einmal selbst ausprobieren will, kann dies im Burgring 1 in Bräunlingen rund um die Uhr.

Bild: Dominik Zahorka

Leimgrabenhof Donaueschingen

Im Donaueschinger Stadtteil Pfohren steht ein besonders modernes Exemplar eines Hofautomaten. Das Gerät in der Hüfinger Straße in der Ortsmitte wird wie ein Computer bedient. An einem kleinen Monitor können die Kunden die vorhandenen Produkte und deren Preise einsehen und in den Warenkorb legen. Die Auswahl reicht von Kartoffeln über Honig bis zu frischen Fertiggerichten.

Bild: Dominik Zahorka

Schlenkerhof in Königsfeld-Neuhausen

Seit einigen Monaten bietet der nagelneue Hofautomat von Sabrina und Ronny Schlenker vom Schlenkerhof in Königsfeld-Neuhausen frische Produkte aus Biozertifiziertem Anbau.

„Direktvermarktung betreiben wir schon seit längerer Zeit und haben uns in diesem Jahr entschlossen, unsere Produkte im 24-Stunden Selbstservice anzubieten“, erklärt Ronny Schlenker.

Der Hofautomat, in dem unter anderem frische Eier, Milch und Fleischprodukte aus Bio und Bioland-Zertifizierter Produktion angeboten werden, sei ein großer Erfolg.

Ein zweiter Verkaufsautomat mit frischen Bio-Waren des Schlenkerhofs befindet sich in Schabenhausen in der Niedereschacher-Straße 33.

Zu den gefragtesten Produkten gehören beim Schlenkerhof frische Bio-Eier und Rohmilch.

Bild: Dominik Zahorka

Milchhisli im Hüfinger Ortsteil Mundelfingen

Das Milchhisli (für Nicht-Alemannen: Milchhäuschen) von Gebhard und Melanie Welte im Hüfinger Ortsteil Mundelfingen bietet seit sechs Jahren frische Rohmilch zum Selberzapfen an, aber längst nicht nur das.

Frische Wurst und Fleischwaren von den eigenen Schweinen seien nach wie vor die großen Renner. Im Angebot sind beispielsweise Speck, Landjäger, Leberwurst, Bratwurst, Paprika- und Pfefferbeißer.

Daneben würden im Milchhisli auch Produkte wie Marmelade, Nudeln, Tee, Kartoffeln und sogar Backmischungen zum Kauf angeboten.

Wer sich von Qualität und Frische der regionalen Produkte überzeugen will, kann dies rund um die Uhr in der Hardtstraße 4 in Hüfingen-Mundelfingen tun.

Bild: Dominik Zahorka

Tuninger Hofautomaten der Familie Link

Simela und Matthias Link aus Tuningen haben gleich zwei 24-Stunden-Hofautomaten. Seit fünf Jahren bieten sie damit Eier aus mobiler Freilandhaltung, Kartoffeln und Nudeln aus eigener Produktion an.

„Das besondere bei unserem Angebot sind allerdings die Zier- und Esskürbisse aus eigenem Anbau“, sagt Simela Link. Das Ehepaar hat neben schmackhaften Hokkaido und Butternut-Kürbissen auch die klassischen Halloween-Kürbisse zum Basteln und Ausstellen im Angebot.

Ein Verkauf ab Hof findet jeweils Samstags von 9 bis 13 Uhr in der Bachstraße 24 in Tuningen statt. Am 24-Stunden-Hofautomaten, ebenfalls in der Bachstraße, kann mit Münzen, Scheinen und bargeldlos bezahlt werden.

Bild: Dominik Zahorka

Bennis-Hof im Königsfelder Ortsteil Weiler

Auch hier kann man Milch selbst zapfen: „Unser Rohmilchautomat steht schon seit 2015 und ist ein großer Erfolg“, sagt Birgit Hils von der Milchtankstelle auf Bennis-Hof im Königsfelder Ortsteil Weiler.

Der Liter Milch kostet einen Euro und muss mit Bargeld bezahlt werden, eine leere Milchflasche zum Zapfen im eigenen Bennis-Hof-Design kann am Hofautomaten gegenüber für 2,20 Euro in Bar erworben werden.

Wer sich von Frische und Qualität der Milchtankstelle überzeugen will, kann dies rund um die Uhr in der Flözlinger Straße 8 in Königsfeld-Weiler tun.

Bild: Dominik Zahorka

Sie haben auch einen Hof- oder Verkaufsautomaten, den wir noch nicht vorstellt haben? Dann melden Sie sich doch gleich per E-Mail an villingen.redaktion@suedkurier.de.